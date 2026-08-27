卓揆：將接觸核融合技術

行政院長卓榮泰昨（26）日表示，面對全球能源科技快速發展，政府對新式核能技術持開放討論態度，明年度中央政府總預算，也編列經費接觸全球核融合技術。他強調，「啟動各種新的（能源）選項，這都是政府現在應該做的工作」。

卓榮泰昨日出席活動時，針對政府能源政策表示，台灣自去年5月17日起進入非核家園，已達成既定目標；至於核三廠未來是否重啟，仍須符合核能安全、核廢料處理及社會共識「三大原則」，並經台電提出再運轉計畫及自主安全檢查，由核安會審查各項安全標準、設備更新及新技術可行性。

他指出，政府將核能再啟動列為選項，但不代表立即重啟，而是做好萬全準備。對於小型模組化反應爐（SMR）及核融合等新式核能技術，政府持開放態度，除今年度有部分預算用於討論SMR如何接軌國際技術討論，明年的中央政府總預算案，也有部分經費用於接觸全球核融合技術討論。

他說，政府接軌SMR等世界潮流，是為了屆時若有新的、安全無虞的核能技術能運轉時，台灣有資格與能力去討論台灣要不要、能不能啟動新的選項。

卓榮泰表示，AI快速發展也讓全球用電需求面臨新挑戰，「算力、電力就是國力」。原先估計台灣2035年用電需求年均成長約1.7%，目前已因AI等新興科技需求提高至2.5%，經濟部與台電正重新盤整，未來將朝更安全的需求幅度估算。

在供電韌性方面，卓榮泰說，除推動十年投入5,645億元強化電網計畫，也將分區域、分階段建立微電網獨立供電系統，並搭配儲能設備，打造更分散、安全且具彈性的能源體系。

卓榮泰強調，政府將持續推動太陽光電、離岸風電、地熱、小水力及生質能等多元能源，同時布局SMR、核融合等新技術，目的就是確保台灣未來具備充足、穩定且具韌性的能源供應。他表示，新能源時代到來，是能源轉型重要一環，政府要讓國人安心、產業放心。