聽新聞
0:00 / 0:00

卓揆：將接觸核融合技術

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

行政院長卓榮泰昨（26）日表示，面對全球能源科技快速發展，政府對新式核能技術持開放討論態度，明年度中央政府總預算，也編列經費接觸全球核融合技術。他強調，「啟動各種新的（能源）選項，這都是政府現在應該做的工作」。

卓榮泰昨日出席活動時，針對政府能源政策表示，台灣自去年5月17日起進入非核家園，已達成既定目標；至於核三廠未來是否重啟，仍須符合核能安全、核廢料處理及社會共識「三大原則」，並經台電提出再運轉計畫及自主安全檢查，由核安會審查各項安全標準、設備更新及新技術可行性。

他指出，政府將核能再啟動列為選項，但不代表立即重啟，而是做好萬全準備。對於小型模組化反應爐（SMR）及核融合等新式核能技術，政府持開放態度，除今年度有部分預算用於討論SMR如何接軌國際技術討論，明年的中央政府總預算案，也有部分經費用於接觸全球核融合技術討論。

他說，政府接軌SMR等世界潮流，是為了屆時若有新的、安全無虞的核能技術能運轉時，台灣有資格與能力去討論台灣要不要、能不能啟動新的選項。

卓榮泰表示，AI快速發展也讓全球用電需求面臨新挑戰，「算力、電力就是國力」。原先估計台灣2035年用電需求年均成長約1.7%，目前已因AI等新興科技需求提高至2.5%，經濟部與台電正重新盤整，未來將朝更安全的需求幅度估算。

在供電韌性方面，卓榮泰說，除推動十年投入5,645億元強化電網計畫，也將分區域、分階段建立微電網獨立供電系統，並搭配儲能設備，打造更分散、安全且具彈性的能源體系。

卓榮泰強調，政府將持續推動太陽光電、離岸風電、地熱、小水力及生質能等多元能源，同時布局SMR、核融合等新技術，目的就是確保台灣未來具備充足、穩定且具韌性的能源供應。他表示，新能源時代到來，是能源轉型重要一環，政府要讓國人安心、產業放心。

核融合 卓揆 非核家園

延伸閱讀

卓揆談各種新能源方向 核能未來不排除新選項

資料中心用電量飆升 愛爾蘭核能重啟討論

台澳能礦會議今舉行 簽署計畫建立關鍵礦物交流管道

副總統專訪／蕭美琴：台灣是印太和平穩定樞紐 無人機角色關鍵

相關新聞

全球搶銅大戰！線纜廠得利 業界看好華新、大亞等迎紅利

美國近期大舉囤銅，搶買庫存現貨動作不斷，推升國際銅價再創歷史新高。倫敦金屬交易所（LME）可交割庫存才短暫回升，又遭大量提領，銅市供需失衡，全球恐上演史詩級搶銅大戰，報價料將繼續攀峰。

小港機場新航廈 2027年招標

交通部民航局昨（26）日指出，高雄國際機場（小港機場）新航廈工程計畫，總投資規模將達880.8億元，其中第一期新航廈東側主體工程暫估301.8億元，預計明年招標，為南部重大公共建設再添投資動能。

智慧經營／廣運集團董事長謝明凱 答應客戶 說到做到

廣運集團董事長謝明凱表示，廣運50年來建置的自動化輸送設備累計已超過5,879公里，足可繞台灣六圈。廣運從自動化出發，一路跨足能源、電子、物流、半導體、光學，以及AI領域。經歷50年的淬鍊，逐步造就出廣運邁向百年企業堅實的底氣。

連鎖效應／效法飛魚精神 奮力一搏

提到台灣的特色物產，被蘭嶼達悟族視為文化儀式象徵的「飛魚」，絕對值得一提，飛魚會飛但其秘技實際是「滑翔」。

ESG最前線／工安死角 數位化補破口

談到製造業重大工安事故，我們直覺想到的，通常是生產線高速運轉、危險機械操作，或大量化學品使用的場景。

量子覺知手札／燈塔效應

在日常生活中，有時會看到「寧予外人、不予家奴」的奇特行為。這種現象依照量子覺知的概念，雖然發生的原因可能無限，但是很可能來自於當事人在個人主觀的輕視、忽略或比較認知下，認為自己較優秀的心態而產生了「燈塔效應」（光亮只投向遠方）的苛刻言行。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。