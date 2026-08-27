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BTC獻策 翁啟惠：組健康資料國家隊

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

行政院生技產業策略諮議委員會議（BTC）昨（26）日閉幕，健康資料處理與數據應用成為另一重量級議題。委員代表翁啟惠建議，由衛福部及國科會籌組國家隊，串聯台灣人體生物資料庫、精準醫療、健保及各醫院數據建立產業應用機制，讓台灣站上世界第一。

值得注意的是，台灣去年及今年元月已先後成立兩家健康大數據公司，分別為國衛院與華碩集團共同成立的台灣生醫大數據科技公司，以及國發基金支持下，多家科技大廠合資成立的台灣健康網路平台公司。

翁啟惠表示，國內目前雖已有兩個團隊，問題是彼此沒有串連，未來其他醫學中心也可能成立自己的健康大數據公司，成立國家隊的重點，就是把這些團隊串連起來，「透過串連，才有機會形成台灣全世界獨一無二的優勢。」

BTC委員觀察，國際大型生物資料庫（Biobank）已由單純的資料收集及儲存，逐步發展成為支持研究、精準醫療及臨床研究的重要基礎建設。台灣具備健保、電子病歷、生物資料庫及大規模基因資料等優勢，下一步關鍵在於推動資料整合、標準化與互通。

台灣雖已具備完整數位基礎建設，但仍缺少簡單、普及且以民眾為中心的單一資料管理入口；另一方面，新興醫療科技進入健保後，也需要建立更完整的實證生成及再評估機制。

翁啟惠表示，若能完成上述資料串聯及應用機制，「台灣大概會是世界第一」。不過要把不同來源、不同格式的健康數據整合起來，並建立可實際運作的應用制度，仍是一項重大工程。

翁啟惠 健康 國家隊

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