聽新聞
0:00 / 0:00

BTC獻策！擴大生醫條例獎勵 推動產業走向國際

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
專家委員建議啟動《生技醫藥產業發展條例》修法，將生醫大數據及AI驅動生醫創新的軟硬體研發納入獎勵項目，為台灣下階段生醫產業發展開啟新篇章。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場
專家委員建議啟動《生技醫藥產業發展條例》修法，將生醫大數據及AI驅動生醫創新的軟硬體研發納入獎勵項目，為台灣下階段生醫產業發展開啟新篇章。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場

2026行政院生技產業策略諮議委員會議（BTC）昨（26）日閉幕，今年由AI與大數據貫穿會議主軸，專家委員建議啟動《生技醫藥產業發展條例》修法，將生醫大數據及AI驅動生醫創新的軟硬體研發納入獎勵項目，為台灣下階段生醫產業發展開啟新篇章。

BTC委員代表翁啟惠表示，今年BTC以「醫藥、健康、農業」為主軸，分別從科技應用、法規制度及產業永續三大面向提出建議。這是台灣生技產業走向國際，甚至領先世界非常重要、也必須克服的關鍵。

2026年BTC會議重要結論
2026年BTC會議重要結論

在科技應用方面，BTC建議利用台灣半導體、精密製造、ICT及生醫優勢，發展AI驅動的生醫創新，優先擴大AI藥物研發與轉譯、智慧醫材、及類器官晶片等平台型技術。

同時，運用AI結合大數據，加速標靶及生物標記（biomarker）發現，促進創新藥物與精準醫療開發，並應用於評估藥物安全與效能。

法規制度方面，BTC建議強化健康資料治理與數據運用，並建構農業資料治理生態系，完善關鍵資料保護機制，確保資料安全與數據主權；同時串聯智慧生產、冷鏈物流、產品溯源及通路布局，打造韌性供應鏈，促進農業永續發展及國際市場鏈結。

另一項重點是建立「國家級臨床試驗與真實世界證據平台」，希望促成台灣成為亞洲創新療法、AI醫療與精準健康的重要驗證基地。

產業永續方面，今年BTC最重要亮點，是建議將生醫大數據及AI驅動生醫創新，包括藥物研發、精準臨床試驗、智慧製程，及早期檢測與預防等軟硬體研發，納入生技醫藥條例獎勵範圍。

生技醫藥條例是國內推動生醫產業的重要法律，2007年設立後，曾數次修法擴大適用範圍，多由翁啟惠帶頭發起。翁啟惠表示，上次修法已將智慧醫療及CDMO納入獎勵，這次再提議把生醫大數據及AI納入，是因政府推動的「AI新十大建設」對生醫未來發展至關重要。

資金方面，日前民間呼籲成立「轉譯創投基金」，BTC結論也提出兩點正面回應。首先針對生醫產業發展基金，委員建議資金運用應涵蓋產品轉譯落地、臨床試驗整合，及領證後的創新科技沙盒驗證。

其次，BTC也建議擴增國發基金重點項目投資額度，採取「民間與政府共同投資」策略，資助臨床前轉譯研究及臨床試驗，同時補足企業後續成長階段的資金缺口。

BTC也建議在海外設跨部會「台灣生醫創新樞紐」，協助推動國家級重點計畫及全球商業化，整合海外臨床、國際法規、市場准入及當地夥伴等資源，協助企業海外試點、引入國際資本。

生技 生技產業 醫藥

延伸閱讀

生醫「三大題材齊發」！股王藥華藥、股后沛爾生醫創天價 6強飆漲停

寬量國際(QIC)生技論壇重磅登場，指標生技強棒亮相 五大企業受矚目

從學術成果到新創 陽明交大啟動NYCU 50與新創共同陪跑邁向商業化

無人機預算明黨團協商 業界呼籲採追加特別預算

相關新聞

全球搶銅大戰！線纜廠得利 業界看好華新、大亞等迎紅利

美國近期大舉囤銅，搶買庫存現貨動作不斷，推升國際銅價再創歷史新高。倫敦金屬交易所（LME）可交割庫存才短暫回升，又遭大量提領，銅市供需失衡，全球恐上演史詩級搶銅大戰，報價料將繼續攀峰。

小港機場新航廈 2027年招標

交通部民航局昨（26）日指出，高雄國際機場（小港機場）新航廈工程計畫，總投資規模將達880.8億元，其中第一期新航廈東側主體工程暫估301.8億元，預計明年招標，為南部重大公共建設再添投資動能。

智慧經營／廣運集團董事長謝明凱 答應客戶 說到做到

廣運集團董事長謝明凱表示，廣運50年來建置的自動化輸送設備累計已超過5,879公里，足可繞台灣六圈。廣運從自動化出發，一路跨足能源、電子、物流、半導體、光學，以及AI領域。經歷50年的淬鍊，逐步造就出廣運邁向百年企業堅實的底氣。

連鎖效應／效法飛魚精神 奮力一搏

提到台灣的特色物產，被蘭嶼達悟族視為文化儀式象徵的「飛魚」，絕對值得一提，飛魚會飛但其秘技實際是「滑翔」。

ESG最前線／工安死角 數位化補破口

談到製造業重大工安事故，我們直覺想到的，通常是生產線高速運轉、危險機械操作，或大量化學品使用的場景。

量子覺知手札／燈塔效應

在日常生活中，有時會看到「寧予外人、不予家奴」的奇特行為。這種現象依照量子覺知的概念，雖然發生的原因可能無限，但是很可能來自於當事人在個人主觀的輕視、忽略或比較認知下，認為自己較優秀的心態而產生了「燈塔效應」（光亮只投向遠方）的苛刻言行。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。