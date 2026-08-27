智慧經營／廣運集團董事長謝明凱 答應客戶 說到做到

廣運集團董事長謝明凱表示，廣運（6125）50年來建置的自動化輸送設備累計已超過5,879公里，足可繞台灣六圈。廣運從自動化出發，一路跨足能源、電子、物流、半導體、光學，以及AI領域。經歷50年的淬鍊，逐步造就出廣運邁向百年企業堅實的底氣。

突破瓶頸 技術領先

謝明凱表示，1976年廣運從一家製造輸送機的公司起家，到如今的捷運月台門、桃機行李輸送系統，再由鎖住新鮮的冷鏈物流，到驅動產業升級的智慧工廠，廣運的自動化設備不但運轉在半導體廠的無塵室，也穿梭在製造業與食品業的產線上，更默默守護著醫療業與零售業的物流心脈，早已走進每一位民眾的日常生活中。

「這也是幾代廣運人肩並肩打拚、所共同築起的里程碑。也意味著，半個世紀以來，廣運累計5,879公里的自動化輸送系統，就像一雙溫暖的手，默默地環抱著台灣這座島嶼。」

謝明凱回憶指出，50年前，廣運人畫的是手繪圖，依賴公共電話與傳真機聯繫客戶；如今用的是3D模擬、數位孿生與最先進的自動化程式。僅管工具變了、技術變了、時代變了，但廣運人「答應客戶，說到做到」 的那份承諾，50年間從來沒改變。

一路上，突破無數次技術瓶頸，挺過一次次產業轉型浪潮，造就今天的廣運集團，不再只是一家自動化設備公司。

廣運旗下的太極能源投入太陽能領域，綠電發電量達3,000萬度電，減少1.2萬公噸碳排放，為環境永續盡心力。金運科技從電子代工，走向伺服器散熱與AI資料中心，從機房、電力、散熱到系統整合，為AI發展打造關鍵基礎建設。盛新材料投入第三代半導體—碳化矽 ， 自主研發基板與晶錠，補強半導體上游材料技術，並強化盛新在全球的領先地位。

腳踏實地 代代傳承

此外，群豐欣業提供大型物流倉儲服務，提升物流效率，讓大家生活更加便利。永暘光學投入隱形眼鏡，自有品牌銷售與製造，這從自動化出發的廣運，邁向能源、電子、物流、半導體、光學，以及AI。

謝明凱強調，廣運集團已走向全台人民的生活。50年來的淬鍊，造就廣運邁向百年企業最堅實的底氣。

而廣運能夠走到今天，不單靠任何一個人，而是每一位廣運人共同累積的成果。在廣運的大家庭中，有非常多的兄弟姊妹、夫妻檔，甚至兩代人共同在集團內肩並肩打拚。

一個人選擇廣運，是出於認同；但能帶著自己的手足、子女，同在集團內扎根，就不只是對企業的肯定，更是對廣運集團，最深厚、最珍貴的信任。謝明凱表示，企業要傳承的不只是技術，更是把廣運「腳踏實地、說到做到」 的精神，一代一代傳承下去。

迎向下一個50年，集團將持續深耕智慧製造、智慧物流，積極投入公共工程與半導體，並且加速導入AI與數位孿生技術，讓廣運不斷進化、集團持續壯大、大步走向國際。