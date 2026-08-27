連鎖效應／效法飛魚精神 奮力一搏

提到台灣的特色物產，被蘭嶼達悟族視為文化儀式象徵的「飛魚」，絕對值得一提，飛魚會飛但其秘技實際是「滑翔」。

飛魚在海空之際滑翔，藉由尾鰭在水面快速拍打形成的動力，配合鼓脹胸鰭形成翅翼之效，將自己「彈射」到空中，最高可以飛出水面幾十公尺遠，持續滑翔數十秒鐘，飛魚產季時，一道道銀色弧線閃耀於海面，蔚為奇觀，但飛魚「飛行」其實是應急措施。

飛魚受海中掠食者，如：魚頭刀和鮪魚追捕時，騰空滑翔以求保命，企業亦應有飛魚精神，危機來時必須掌握奮力一搏。

AI技術日行千里、目不暇給之際，加深商業服務業AI焦慮，面對大勢所趨，竟有著不知如何行動的茫然，於是紛紛投入學習，無論企業內訓或外訓，AI應用均成為顯學。

學習之後，新的問題來了，如何用在工作上，或融入工作流、提升效率並降低成本，總之無論是學習抑或是應用，企業的投入都要計算投資報酬率（ROI）。

試舉正反兩例，助力企業思索如何設定AI行動目標：

【案例一】某連鎖門市訂定導入一項AI應用的具體行動，為了不影響其他資訊系統使用現況，先選擇可單獨使用的數位人工具，結合Google在地商家，提供店群顧客點對點的互動詢答服務，節省門市夥伴接聽電話的時間與勞務，另一方面數位人還可以搖身一變，成為企業主播，每天五分鐘做門市熱銷推播，下一階段將透過AI生成促銷短影音，直接助力創收。

【案例二】某連鎖企業總部為了跟上AI的發展趨勢，推動AI學習年計畫，從總部、區域到門市，由各單位自主規劃學習目標，結合內、外培訓能量，績效指標以學習AI工具的數量為準，於是各項AI工具，如：ChatGPT、NotebookLM、Gemini、Napkin AI、Perplexity AI、Cloude、Gamma等，都列入學習清單，但量化指標達成了，可是對於企業效益，僅止於個人行政和簡報技能的提升，就整體工作流而言，似乎有點隔靴搔癢。

除了同仁工作技能的提升之外，AI的學習目標應與工作流緊密連接，達成AI替代、協作或提升人力的效果，例如導入自動接單或切傳票的AI助理，並非要完全取代人工作業，而是讓同仁升級為工作流的督導，採取人機協作合工模式，進而達成績效增加、單位成本降低或縮短時程的效果。

以投資回報的數字呈現AI應用匯入工作流的績效，或是用商業服務業經常使用的人效和坪效指標，計算導入前後績效值的差異，更能看見AI對企業降本增效真實的力量。

別為AI而焦慮，立即展開行動，就像奮力躍出水面的飛魚，一舉甩開掠食者的追擊！