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閎暉認購FDK私募可轉債 總額25億日圓

中央社／ 台北26日電

閎暉今天召開董事會，決議認購FDK株式會社以私募方式發行的可轉換公司債，可轉換公司債發行總額為25億日圓，全數由閎暉認購，透過雙方優勢及核心能力結合，將拓展能源電力事業，擴大營運綜效及成長動能。

閎暉表示，與FDK於今天簽署認購契約（Securities Purchase Agreement），後續將依合約規定執行相關作業。

FDK為閎暉持股45%的子公司，成立於1950年，為日本東京證券交易所標準板上市公司，主要業務領域為製造、銷售並出口各式電池和電子裝置，同時也包含電池模組、能源儲存系統、新世代電池及能源等電子裝置。

閎暉指出，此次FDK所取得的資金主要用於開拓新業務的成長投資資金及新電池事業化的設備投資，配合其中期事業計劃中「事業組合多樣化」為持續性成長的重點，FDK將致力於加速開發次世代電池、電力解決方案及著眼於未來的革新型電池等新技術產品。

閎暉指出，透過此次認購可轉換公司債，FDK得以取得穩定中長期資金來源，以支應營運及持續成長資金需求，有助於強化其財務結構及提升營運績效，投資也將進一步深化雙方既有策略合作，整合生產、銷售、研發及客戶等資源，擴大產品與市場布局。

閎暉 日圓 認購 公司債

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