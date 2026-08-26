房市冷…上半年房地合一稅短期進出稅收比重寫新低 免稅占比創4年半高

信義房屋統計財政部資料指出，今年上半年短期持有2年內房地合一稅45%的交易比重跌破10%，寫下統計以來新低；惟以中長期、持有5年以上繳納房地合一稅制占比則達43.2%新高紀錄，不用繳稅民眾則達26.8%、寫下四年半新高。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，數據顯示在房市景氣放緩，短期交易獲利不易，加上稅制引導下，國人持有不動產更傾向長期持有；他分析，房地合一稅分水嶺在2016年，2016年後買進然後出售房屋才需課稅。

他指出，這波房價漲幅最有感時間點分為兩段，第一波是從2020疫情後的造價大漲，與2023年第3季後「青安2.0」到2024年第七波管制前，統計發現持有滿五年出售房屋比重較高，這些族群是受惠房市波段漲幅最多的時候。第二波則是2024年9月第七波信用管制後，房市兩年內買賣課徵45%稅收的比重寫新低，主因近2年房市不佳，因此要透過買賣房屋賺到房價增值財不易。

統計顯示，今年上半年短期持有兩年內房地合一稅45%的交易比重僅9.14%，寫統計以來新低；惟以中長期、持有5年以上繳納房地合一稅制占比則達43.2%新高紀錄；反觀持有5到10年比重達43.25%，成為房地合一稅繳稅大宗，平均每10筆需要繳納房地合一稅的交易中，就有4.3筆屬於持有5~10年。

值得注意的是，稅收貢獻第二高的是免繳稅一族，占比高達26.8%屬於不用繳稅，比重寫下近4年半新高；曾敬德推估，主要可能與因這類族群多數適用持有滿6年400萬免稅一族，少部分為扣除成本後，買賣房屋沒有獲利的族群。

曾敬德表示，由於房價大漲後房地合一稅負金額動輒數十萬元以上，國稅局也會檢視民眾利用自用優惠是否完全符合規範，包括個人或其配偶、未成年子女辦竣戶籍登記、持有並居住於該房屋連續滿6年，交易前6年內，無出租、供營業或執行業務使用，個人與其配偶及未成年子女於交易前六年內未曾適用自住房地租稅優惠規定，尤其對於連續設籍、持有並居住這些事實都要特別留意。