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奇美、全家結盟 拚減碳

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

因應全球減碳低碳材料發展趨勢，工研院攜手奇美實業、全家便利商店（5903）等，成立「廢塑膠包材轉化循環輕油應用示範聯盟」，建立廢塑膠包材轉化為循環石化料源的示範模式，推動產業朝低碳循環轉型。

聯盟成員亦包括包材供應商台灣希普思、唯信公司、華航，及石油煉化廠、熱裂解油供應商海神全球等。

目前臺灣常見的塑膠包裝材料，如聚乙烯（PE）與聚丙烯（PP），因沾染雜質而最終以焚化處理，不僅造成資源浪費，更導致大量碳排放。聯盟以全家便利商店門市回收的塑膠包材，以及華航機上回收的PP廢塑膠包材作為示範料源，串聯產業既有能量取得裂解油原料，再由工研院將裂解油升級為可銜接石化製程的循環輕油。後續將規劃導入石化產業鏈，結合奇美於材料開發與產品應用端的能量，透過質量平衡機制再製為塑膠製品，實現完整循環供應鏈模式。

減碳 全家 低碳

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