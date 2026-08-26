磁磚業銷量驟降六成…裁員、放無薪假來了 陶瓷公會提五大訴求

台灣陶瓷工業同業公會理事長暨冠軍建材（1806）總經理林祐宇26日在建材大聯盟記者會中表示，這波政府打房、政策過嚴，房市已陷入低迷量，加上土方之亂讓相關費用暴漲，開發商推案大踩剎車、不少工地工程停工，已讓今年磁磚產業銷量大減三至六成，相關公司已到裁員、放無薪假的地步。

除了銷售市場萎縮，林祐宇分析，近兩年工業用電、天然氣大幅上漲，從2024年五月每立方米8.6元漲至今年八月的15.16元，兩年漲幅逾76%，加上原料又因通膨、中東戰事上漲，工資成本也漲，讓磁磚業總生產成本大幅提高，規模相較較大的冠軍都在苦撐，許多小廠已不堪成本大增出現虧損，甚至裁員、放無薪假地步，而這還不包括今年開徵的碳費每噸300元，國內磁磚業苦不堪言。

面對市場困境，林祐宇強調，冠軍建材希望透過擴大銷售量來補上營運缺口，但同時也希望政府能體恤磁磚產業困境，回應產業五大訴求，包括取消第二戶房貸限制、放寬到八成。第二工業用天然氣、電價要合理調漲、凍漲。

第三對印度、東南亞國家進口瓷磚課徵反傾銷稅，尤其對零稅率、不正常低稅率的個別廠商應實際調查，以保護國產商家、杜絕漏洞。第四外國進口瓷磚的進口稅應平等，造成不平等貿易。第五對進口陶瓷貨品實施邊境管制，予以課徵邊境碳費、讓往來貿易平等。