快訊

尼泊爾山洪暴發與土石流 民眾四散奔逃...至少17人罹難數百人失蹤

討好政府？王鴻薇揭華視高層「壓新聞」 禁播漢光民怨、限制陳幸妤報導

對趙建銘還有愛？陳幸妤吐1金句「記者全沉默」 網心疼：彷彿時間靜止

聽新聞
0:00 / 0:00

磁磚業銷量驟降六成…裁員、放無薪假來了 陶瓷公會提五大訴求

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
台灣陶瓷工業同業公會理事長暨冠軍建材總經理林祐宇(第二排左一)26日在建材大聯盟記者會中表示，這波政府打房、政策過嚴，房市已陷入低迷量，加上土方之亂讓相關費用暴漲，開發商推案大踩剎車、不少工地工程停工，已讓今年磁磚產業銷量大減三至六成，相關公司已到裁員、放無薪假的地步。記者陳美玲／攝影
台灣陶瓷工業同業公會理事長暨冠軍建材總經理林祐宇(第二排左一)26日在建材大聯盟記者會中表示，這波政府打房、政策過嚴，房市已陷入低迷量，加上土方之亂讓相關費用暴漲，開發商推案大踩剎車、不少工地工程停工，已讓今年磁磚產業銷量大減三至六成，相關公司已到裁員、放無薪假的地步。記者陳美玲／攝影

台灣陶瓷工業同業公會理事長暨冠軍建材（1806）總經理林祐宇26日在建材大聯盟記者會中表示，這波政府打房、政策過嚴，房市已陷入低迷量，加上土方之亂讓相關費用暴漲，開發商推案大踩剎車、不少工地工程停工，已讓今年磁磚產業銷量大減三至六成，相關公司已到裁員、放無薪假的地步。

除了銷售市場萎縮，林祐宇分析，近兩年工業用電、天然氣大幅上漲，從2024年五月每立方米8.6元漲至今年八月的15.16元，兩年漲幅逾76%，加上原料又因通膨、中東戰事上漲，工資成本也漲，讓磁磚業總生產成本大幅提高，規模相較較大的冠軍都在苦撐，許多小廠已不堪成本大增出現虧損，甚至裁員、放無薪假地步，而這還不包括今年開徵的碳費每噸300元，國內磁磚業苦不堪言。

面對市場困境，林祐宇強調，冠軍建材希望透過擴大銷售量來補上營運缺口，但同時也希望政府能體恤磁磚產業困境，回應產業五大訴求，包括取消第二戶房貸限制、放寬到八成。第二工業用天然氣、電價要合理調漲、凍漲。

第三對印度、東南亞國家進口瓷磚課徵反傾銷稅，尤其對零稅率、不正常低稅率的個別廠商應實際調查，以保護國產商家、杜絕漏洞。第四外國進口瓷磚的進口稅應平等，造成不平等貿易。第五對進口陶瓷貨品實施邊境管制，予以課徵邊境碳費、讓往來貿易平等。

無薪假 裁員

延伸閱讀

過嚴打房政策衝擊訂單暴跌四成 建材大聯盟：再不救將掀倒閉潮

批打房變成營建供應鏈災難 「建材大聯盟」籲放寬換屋第二戶房貸

華夏第2季終止連7虧 第3季減產保價可望維持獲利

中鋼業務副總李家丞：第4季開盤需考量的變數多 將顧及客戶競爭力

相關新聞

虧損下市後拚翻身？胡正杰突拋公開收購案 森崴能源董事會同意了

再生能源系統廠森崴能源（6806）26日公告，經審議委員會評估後，同意森崴前總經理胡惠森之子胡正杰的公開收購案，並請股東應審慎評估並考量個別投資需求及財務稅務等狀況，自行承擔參與應賣與未參與應賣之風險。

每百戶僅一戶買房！桃園、台中創11年新低

房市買氣降至冰點，住商機構盤統計六都家戶購屋比，今年上半年僅1.4%，每百戶僅約一戶買房，為2016年以來最低，先前買氣前段班桃園、台中分別降至1.8%、1.5%，皆創11年來新低。

磁磚業銷量驟降六成…裁員、放無薪假來了 陶瓷公會提五大訴求

台灣陶瓷工業同業公會理事長暨冠軍建材（1806）總經理林祐宇26日在建材大聯盟記者會中表示，這波政府打房、政策過嚴，房市已陷入低迷量，加上土方之亂讓相關費用暴漲，開發商推案大踩剎車、不少工地工程停工，已讓今年磁磚產業銷量大減三至六成，相關公司已到裁員、放無薪假的地步。

過嚴打房政策衝擊訂單暴跌四成 建材大聯盟：再不救將掀倒閉潮

由台灣室內裝修、預拌混凝土、廚具、防火門、木材、電器、陶瓷、磚瓦、石礦共九家公會組成的「建材大聯盟」，26日在立法院舉行記者會，向政府陳情，直言過猛的打房重拳，已演變成全國營建供應鏈的失速災難，無薪假浪潮與裁員海嘯已到眼前，直言：「再不救，傳產將現倒閉潮。」

台股財富效果發酵 永慶房屋：台北豪宅占比連三升

近年房市受到央行信用管制、房貸緊縮及整體市場降溫影響，交易量明顯萎縮，但豪宅市場表現卻出現分化。永慶房產集團根據實價登錄資料，發現2026年上半年台北市豪宅交易占比達5.6%，不僅居七都之冠，也是唯一連三年持續增長的都會區；相較之下，全台豪宅交易占比則維持在1.5%左右不變。

中鋼業務副總李家丞：第4季開盤需考量的變數多 將顧及客戶競爭力

中鋼（2002）26日與鋼管裁剪業開盤前產銷聯誼會，業務副總李家丞表示，近期煉焦煤大漲每公噸50美元，推升煉鋼成本每公噸約新台幣1,000元，成為第4季盤價最大突發變數，但鋼價傳導到實體需求通常存在一至二個月時間差，中鋼開第4季廠盤將審慎評估原料、國際行情及下游接單狀況，並顧及客戶接單競爭力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。