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BTC閉幕新建言 翁啟惠：生醫大數據及AI生醫創新納入生技醫藥條例

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

2026行政院生技產業策略諮議委員會議（BTC）26日閉幕，今年由AI與大數據貫穿會議主軸，專家委員更建議啟動《生技醫藥產業發展條例》二度修法，將生醫大數據及AI驅動生醫創新的軟硬體研發納入獎勵項目，為台灣下一階段生醫產業發展開啟新篇章。

BTC委員代表翁啟惠表示，今年BTC以「醫藥、健康、農業」為主軸，分別從科技應用、法規制度及產業永續三大面向提出建議。這是台灣生技產業走向國際，甚至領先世界非常重要、也必須克服的關鍵。

在科技應用方面，BTC建議利用台灣半導體、精密製造、ICT及生醫優勢，發展AI驅動的生醫創新，優先擴大AI藥物研發與轉譯、智慧醫材、及類器官晶片等平台型技術。

同時，運用AI結合大數據，加速標靶及生物標記（biomarker）發現，促進創新藥物與精準醫療開發，並進一步應用於評估藥物安全與效能，讓台灣既有的科技與生醫研發能量進一步整合。

法規制度方面，BTC建議強化健康資料治理與數據運用，並建構農業資料治理生態系，完善關鍵資料保護機制，確保資料安全與數據主權；同時串聯智慧生產、冷鏈物流、產品溯源及通路布局，打造韌性供應鏈，促進農業永續發展及國際市場鏈結。

另一項重點則是建立「國家級臨床試驗與真實世界證據平台」，希望促成台灣成為亞洲創新療法、AI醫療與精準健康的重要驗證基地。

產業永續方面，今年BTC最重要的亮點，是建議將生醫大數據及AI驅動生醫創新，包括藥物研發、精準臨床試驗、智慧製程，以及早期檢測與預防等軟硬體研發，正式納入《生技醫藥產業發展條例》獎勵範圍，進一步強化生醫AI產業發展基礎。

《生技醫藥產業發展條例》是國內推動生醫產業的重要法律，2007年設立後，曾於2017年修法擴大適用範圍，兩次均由翁啟惠帶頭發起。翁啟惠表示，上次修法已將智慧醫療及CDMO納入獎勵，這次再提議把生醫大數據及AI納入條例，是因政府推動的「AI新十大建設」對生醫未來發展至關重要。

在農業創新方面，委員建議加強生技、機器人與智慧製造導入農業，促進科技產業與農業實質合作，發展高經濟價值農產品，提升農民收益及產業效益。

資金方面，日前民間呼籲成立「轉譯創投基金」，BTC結論也提出兩點正面回應。首先針對日前剛公布的生醫產業發展基金，委員建議資金運用應涵蓋產品轉譯落地、臨床試驗整合，以及領證後的創新科技沙盒驗證。

其次，BTC也建議擴增國發基金重點項目投資額度，採取「民間與政府共同投資」策略，資助臨床前轉譯研究及臨床試驗，同時補足企業後續成長階段的資金缺口，讓具潛力的研發成果能加速跨越從實驗室走向市場的資金斷層。

為協助台灣生醫產業走向國際，BTC最後也建議在海外設立跨部會「台灣生醫創新樞紐」，協助推動國家級重點計畫及全球商業化，整合海外臨床、國際法規、市場准入及當地夥伴等資源，協助企業進行海外試點、引入國際資本，並在重點市場強化國際合作與商務拓展。

翁啟惠 醫藥 大數據

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