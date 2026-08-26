PChome 24h購物「隨行取」轉贈功能上線 提升便利性

網路家庭（8044）集團旗下PChome 24h購物持續拓展OMO線上線下整合的便利消費體驗，「PChome 隨行取」即日起推出電子票券「轉贈」功能，消費者購買隨行取商品後，除了可自行前往全台超過7,300家7-ELEVEN 門市兌換，也能直接透過 PChome 24h購物 App 將票券轉贈親友，透過 LINE、WhatsApp等常用通訊軟體分享領取資訊，進一步提升日常小額消費的便利性與使用情境。

新增轉贈功能後，使用者只要更新 PChome 24h 購物 App，於電子票券頁面選擇欲分享的商品及數量，即可建立「領取碼」，並一鍵透過常用通訊軟體傳送給親友。收禮者開啟最新版 PChome 24h 購物 App、輸入領取碼後，即可將票券收進電子票券匣，後續自由選擇時間至門市兌換。

從「買了隨時領」進一步延伸至「買了也能隨手送」，PChome 24h 購物期望透過本次功能升級，讓隨行取不只滿足通勤、午休、外出途中等即時消費需求，也能融入更多輕量送禮情境。透過「隨行取」拓展OMO服務場景，串聯線上購物與便利商店門市網絡，本次再加入票券轉贈機制，進一步從「取貨便利」延伸至「分享便利」。