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過嚴打房政策衝擊訂單暴跌四成 建材大聯盟：再不救將掀倒閉潮

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
由台灣室內裝修、預拌混凝土、廚具、防火門、木材、電器、陶瓷、磚瓦、石礦共九家公會組成的「建材大聯盟」，26日在立法院舉行記者會，向政府陳情，直言過猛的打房重拳，已演變成全國營建供應鏈的失速災難，無薪假浪潮與裁員海嘯已到眼前，直言「再不救，傳產將現倒閉潮」。記者陳美玲／攝影
由台灣室內裝修、預拌混凝土、廚具、防火門、木材、電器、陶瓷、磚瓦、石礦共九家公會組成的「建材大聯盟」，26日在立法院舉行記者會，向政府陳情，直言過猛的打房重拳，已演變成全國營建供應鏈的失速災難，無薪假浪潮與裁員海嘯已到眼前，直言「再不救，傳產將現倒閉潮」。記者陳美玲／攝影

由台灣室內裝修、預拌混凝土、廚具、防火門、木材、電器、陶瓷、磚瓦、石礦共九家公會組成的「建材大聯盟」，26日在立法院舉行記者會，向政府陳情，直言過猛的打房重拳，已演變成全國營建供應鏈的失速災難，無薪假浪潮與裁員海嘯已到眼前，直言：「再不救，傳產將現倒閉潮。」

建材大聯盟指出，現在一個台灣是兩個世界，正當國內高科技產業展現亮眼經濟數字時，九成的傳統產業基層勞工，卻面臨產業寒冬。

建材大聯盟直言，政府嚴厲的信用管制與打房政策，讓房市急凍，導致建案與裝修需求同步萎縮，即便官方無薪假數據看似未有大幅起伏，但實體傳統產業早已陷入寒冬。

建材大聯盟表示，聯盟中的工廚具櫥櫃業接單量下滑35%至50%；家電通路營業額大跌三至四成；室內裝修接客量暴跌40%至50%；花蓮的石材加工業更是慘烈，整體訂單萎縮至僅剩四成，面臨歷史性休克，基層勞工生計已瀕臨斷炊。

建材大聯盟指出，最糟的不止於此，傳統紅磚產量已剩不到正常產量的四成，過半廠商被迫將停窯時間拉長至四個月，員工薪資與工作機會直接遭到剝奪；而台灣磁磚業更是兵敗如山倒，全盛期128家僅剩19家，現有窯爐停窯率高達49.12%，銷售暴跌30%、僅至60%，虧損深不見底，逼得業者無奈嘆道，「我們已經走到裁員與全面放無薪假的生死邊緣」。

建材大聯盟強調，傳統產業正面臨多重絞殺，包括國際原物料暴漲、結構性缺工嚴重，導致業者在長約限制下毛利腰斬、苦水往肚裡吞；磁磚業還得面對工業用天然氣連漲15次、漲幅高達76%，加上電價暴漲65%、300元碳費的成壓力，嚴重威脅本土產業生存。

此外，建材大聯盟表示，打房政策更導致了環境與資源的斷鏈。

建材大聯盟指出，紅磚本是營建剩餘土石方循環利用的最佳出口，將工地土方製成紅磚，實現「從工地到工廠，再回到工地」的循環經濟。然而，打房導致建案停工、紅磚毫無需求，磚廠被迫全面停窯減產，直接導致營建土石方無法去化、循環鏈徹底斷鏈，形成產業與環境難以承受的負面效應。

建材大聯盟強調，產業界絕非反對健全房市，但不能忍受政策過度壓縮正常居住與自住需求，逼死上游整條產業鏈與基層家庭。為此，各大公會向政府發出最嚴正的三大呼籲：

第一「精準調控、區分自住與投機」；建材大聯盟表示，政府應明確區分投機炒作與合理自住需求，放寬合理換屋的第二戶貸款限制（如放寬至八成），並提供合理的交屋貸款緩衝與專案協處。

第二「建立產業衝擊評估機制」；建材大聯盟指出，央行與相關部會制定政策時，不能僅憑冷冰冰的金融數據，必須「建立跨部會平台」，評估政策對建材、家電、裝修等傳統產業接單量與就業人數的衝擊，避免單一政策目標誤傷無辜。

第三「搶救傳統產業、平衡各產業生存」；建材大聯盟強調，國內經濟正因科技AI產業起飛，請政府正視「提供全國八、九成就業人口的傳統產業與中小企業」，請合理調降、凍漲工業用天然氣與電價，維持實體產業生存的平衡。

供應鏈 建案 立法院 打房

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