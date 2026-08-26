Marswalk奪《台北音樂不斷電》金賞 9月將赴南韓參加音樂節

由台北市政府文化局與台北流行音樂中心共同主辦的原創音樂徵選及人才培育計畫《台北音樂不斷電》，今年吸引 322組音樂人及樂團報名，歷經初審、複賽及決賽後，最終由Marswalk摘下最高榮譽「金賞」，共振效應與蕨鳴子fernoiz並列「銀賞」，Bella Cry則獲得「優勝」。

四組得主除了將於今年8月底登上「2026 TRENDY TAIPEI 潮台北」系列活動中的 JAM JAM ASIA 亞洲音樂節舞台，其中金賞得主Marswalk更將於9月4日至6日前往韓國首爾，登上韓國具指標性的Showcase音樂節 Zandari Festa 演出，另將參與台中市政府新聞局所主辦的「2026 搖滾台中」；蕨鳴子fernoiz將登上高雄流行音樂中心主辦的「 2026 打狗祭」；Bella Cry則將參與嘉義市政府文化局主辦的「諸羅搖滾音樂祭」，讓《台北音樂不斷電》從人才徵選進一步延伸至國內外音樂節舞台，持續為台灣新生代音樂人創造實際展演與國際交流機會。

邁入第十二年的《台北音樂不斷電》持續以發掘台灣原創音樂新聲、提供舞台展演及產業交流機會為核心。今年共有322組音樂人及樂團報名參賽，經過初審後進入20強，再歷經街頭複賽，最終由10組團隊挺進決賽。7月4日至5日，10組決賽團隊於台北流行音樂中心展開最終競演，角逐本屆四強席次。

今年決賽特別邀請來自日本、泰國及菲律賓的音樂產業專業人士加入評審陣容，從國際音樂市場及現場展演的角度，近距離觀察台灣新生代創作者的作品與舞台表現，讓《台北音樂不斷電》的徵選機制進一步與亞洲音樂產業接軌。最終由Marswalk以成熟穩健的現場演出與鮮明的聲響風格脫穎而出，摘下最高榮譽「金賞」；共振效應與蕨鳴子fernoiz共同獲得「銀賞」；Bella Cry則獲得「優勝」。

Marswalk由鼓手王英任Ren與鍵盤手郭俊麟Chun組成，是融合 Lo-Fi Beat、UK Jazz與Indie Soul 的雙人創作演奏組合。兩人著迷於帶有彌留感與魔性張力的聲音氛圍，將Beat Music的律動與爵士演奏的自由度自然交織，在旋律與即興之間取得平衡，形成具有律動性與夢幻感的獨特聲響。從〈Human Stack〉、〈Night Journey〉、〈Soul-B〉到〈Phenakisto Scope〉等作品；Marswalk今年在《台北音樂不斷電》決賽中，以成熟的現場掌握力及獨特創作風格獲得評審肯定摘下最高榮譽金賞，此次Marswalk將以《台北音樂不斷電》金賞得主身分前往韓國 Zandari Festa 演出。

日月光文教基金會董事長吳田玉表示，看見《台北音樂不斷電》孕育出的優秀新聲，如金賞得主Marswalk即將代表台灣登上韓國弘大音樂節，我們深感榮幸。作為北流長期的合作夥伴與新生代音樂人的堅實後盾，日月光期許能持續挹注資源，陪伴更多台灣潛力新星在海內外的各大音樂祭中逐漸成長、累積實戰經驗，讓台灣的音樂能量在世界舞台綻放耀眼光芒。