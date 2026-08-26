台股財富效果發酵 永慶房屋：台北豪宅占比連三升

近年房市受到央行信用管制、房貸緊縮及整體市場降溫影響，交易量明顯萎縮，但豪宅市場表現卻出現分化。永慶房產集團根據實價登錄資料，發現2026年上半年台北市豪宅交易占比達5.6%，不僅居七都之冠，也是唯一連三年持續增長的都會區；相較之下，全台豪宅交易占比則維持在1.5%左右不變。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，台北市擁有全台最完整的金融、商業與企業總部聚落，高資產人口集中，加上核心區域土地供給有限、豪宅產品稀缺，使頂級住宅具備較強的保值特性，同時在股市財富效應帶動下，部分高資產族群將部分獲利資金轉向不動產配置，因此，在整體房市交易量縮減時，豪宅交易反而展現較強韌性。

進一步觀察其他都會區，新竹縣市2026年上半年豪宅占比為3.0%，排名第二；台中市則為2.9%；高雄市、桃園市分別為1.3%；新北市僅0.6%，台南市則為0.7%，而全台整體則為1.5%。陳金萍表示，新竹縣市受惠於科技產業聚落、高所得就業人口及企業主管置產需求，竹北、新竹市等區域的大坪數住宅與高總價產品具一定支撐；台中則擁有七期、水湳經貿園區等高端住宅聚落，加上中部企業主與傳統產業資金充沛，豪宅市場自用及資產配置需求相對穩定。

陳金萍表示，全台豪宅交易占比自2024年達到相對高點後，近兩年大致維持在1.5%左右，並未出現明顯擴張；然而台北市豪宅占比卻從2023年的2.8%，一路攀升至2026年上半年的5.6%，增加2.8個百分點，呈現連續三年成長的趨勢，在一般住宅市場買氣降溫之際，台北的豪宅市場反而出現占比提升的特殊現象。

整體而言，今年台股上漲所帶來的財富效果，確實對高資產族群購屋形成助力，但財富效果並未普遍帶動各地豪宅市場。因此，預期豪宅市場仍持續呈現「個案表現」，而具備稀缺性、保值性及長期資產配置功能的指標豪宅才能獲得高資產客群青睞。