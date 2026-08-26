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中鋼業務副總李家丞：第4季開盤需考量的變數多 將顧及客戶競爭力

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
中鋼業務副總李家丞表明，第4季開盤需考量的變數多，將顧及客戶競爭力。聯合報系資料照
中鋼業務副總李家丞表明，第4季開盤需考量的變數多，將顧及客戶競爭力。聯合報系資料照

中鋼（2002）26日與鋼管裁剪業開盤前產銷聯誼會，業務副總李家丞表示，近期煉焦煤大漲每公噸50美元，推升煉鋼成本每公噸約新台幣1,000元，成為第4季盤價最大突發變數，但鋼價傳導到實體需求通常存在一至二個月時間差，中鋼開第4季廠盤將審慎評估原料、國際行情及下游接單狀況，並顧及客戶接單競爭力。

中鋼營業處長陳柏翰指出，鋼市仍然辛苦，期待年底前最後一段時間，上下游能夠合作一起衝刺，在困難環境中爭取較好的接單及營運成果。

李家丞說，過去鋼鐵產業常以一至二年作為景氣循環，如今全球市場節奏明顯加快，有時甚至3個月就出現一輪變化；由於鋼價不像金融、期貨市場可以快速反映消息，終端用戶從報價、接單、生產到實際採購均需要時間，因此鋼廠若單純追隨國際行情漲跌，很容易與下游實際需求脫節。

尤其目前市場最令人措手不及的地方，是原料成本突然墊高，最近煤礦供應狀況持續出現變化，煤價短期每公噸已上漲約50美元，換算推升鋼鐵生產成本約每公噸新台幣1,000元，但當前終端市場用鋼需求尚未同步明顯回升，東南亞低價進口鋼材競爭壓力也沒有完全解除，導致第4季盤價決策難度明顯提高。

另一方面，國際鋼市近期則出現一些有利訊號，中國大陸國家統計局最新資料顯示，8月中旬流通市場普通熱軋每公噸人民幣3,265元，較8月上旬漲24元、漲幅0.7%，鋼筋價格也已大致止跌，顯示歷經前波修正後，大陸鋼價開始出現築底跡象。

此外，越南、印尼及印度熱軋報價嘗試提高至每公噸510美元CFR附近，透露亞洲低價殺盤情況逐漸收斂，但買方追價態度仍相當謹慎。

相較亞洲，美歐鋼價表現更為強勢。美國熱軋受到高關稅、進口成本及供應結構支撐，8月價格仍處相對高檔；歐洲則隨暑休接近尾聲開始轉強，8月下旬西北歐熱軋報價已升至約每公噸850美元出廠價，部分鋼廠因10月訂單接近滿載，甚至暫停第4季報價，市場開始期待9月需求回流。

總體觀察，目前全球鋼市已明顯分歧，美國價格居高、歐洲逐漸回升，亞洲在低檔築底，引領中鋼第4季盤價決策時，需同時考量煤鐵成本高低、亞洲鋼市現況，並兼顧下游客戶接單競爭力，從中尋找平衡。

中鋼 鋼價 美元

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