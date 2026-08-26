台南市6月住宅價格微幅回升 整體房市仍呈盤整格局

台南市6閒住宅價格指數為137.11，較5月微幅上升0.02%，相較去年同期下降2.20%。就住宅型態而言，本期大廈的價格指數為144.03，透天住宅的價格指數為129.09。與前期相較，大廈價格指數微幅上漲0.03%，透天住宅價格指數微幅下跌0.01%。

觀察各行政區本期住宅價格指數，多數行政區相較前期及去年同期皆呈現微幅盤整修正格局。在交易量方面，本期全市交易量較前期增加14.52%，較去年同期減少18.89%。與去年同期相比，永康區增幅明顯，本期交易量增加174.67%，而仁德區的交易量增幅以110.91%居次。

台南市長黃偉哲表示，本市地政業務與都市開發屢獲肯定，地政局辦理之土地開發工程共七件榮獲「2026國家卓越建設獎」，全台首創之歷史地籍管理技術亦奪下「空間資訊永續應用獎」優勝；為守護市民財產，市府更於8月全面升級全國首創的地籍與稅籍雙警報「防詐全餐」。

此外，地政局除公告辦理115年第3次抵費地聯合標售以促進土地有效利用，亦針對「新營第二市場重劃區」公告禁建，以加速土地分配作業，市府將持續推動便民服務與優質土地開發，並健全不動產交易市場。

地政局局⻑陳淑美表⽰，6月國內經濟景氣信號分數為41分，與上月增加2分，燈號保持紅燈；主要受惠AI需求強勁，帶動相關產業銷售動能及就業，另領先及同時指標續呈上升，顯示國內經濟維持穩健成長。本期住宅價格指數呈現微幅回升但整體仍處相對平穩格局，各行政區價格表現漲跌互見。

整體來看，在AI產業需求持續挹注下，國內經濟景氣維持穩健成長，惟住宅市場尚未復甦。交易量方面，全市6月份建物移轉棟數為1,735棟，較前期（5月）增加14.52%，本期買賣移轉棟數較去年同期減少18.89%，觀察數據顯示，本期交易量雖較上月回升，但較去年同期仍有顯著落差，反映市場仍處觀望氛圍。

進一步觀察各行政區的住宅價格指數表現，部分行政區價格指數較前期相較呈現微幅下跌，其中以歸仁區的月變動幅度相對較大，較前期微幅下跌0.28%，其次為新營區以及東區，月跌幅均較前期分別微幅下降0.15%及0.13%。

此外，部分行政區月變動率維持正成長，如新市區、中西區、仁德區、南區、永康區、安南區、佳里區月漲幅分別微幅上0.61%、0.54%、0.30%、0.06%、0.03%、0.03%、0.01%。若與去年同期比較，多數行政區皆呈下跌走勢，跌幅最高的前三個行政區依次為北區（4.73%）、南區（3.41%）以及善化區（3.35%）。雖然各行政區本期住宅價格指數月變動率互有漲跌，但多數行政區相較去年同期仍處於下跌走勢，顯示住宅市場價格回升力道尚不明顯。整體而言，目前台南住宅市場仍處於價格盤整階段。

進一步觀察各行政區交易量表現，交易量前三名分別為永康區（412棟）、安南區（192棟）以及東區（151棟）。與去年同期相比，永康區增幅明顯，本期交易量增加174.67%，主因區內新建案陸續完工，建物第一次移轉登記案量增加，本期建物第一次移轉棟數為285棟。相比之下，安平區較去年同期下跌逾8成、歸仁區較去年同期下跌逾5成。

再觀察預售屋實價登錄申報件數自113年7月起已呈現逐步下修量縮態勢，本期與去年同期（114年6月）相比下降9.41%，顯示市場交易動能仍以新案完工交屋為主要驅動因素，後續仍須持續觀察推案供給與交屋進度對市場交易量之影響。

整體來看，在AI產業需求帶動及總體經濟紅燈的支撐下，台南住宅市場仍維持相對平穩，惟住宅價格指數及交易量較去年同期均呈下降，顯示目前市場交易態度仍趨審慎。另部分行政區受新建案完工交屋影響，交易量有所增加，區域間市場表現仍具差異。後續將持續關注住宅價格、交易量及新屋交屋情形，以掌握台南市住宅市場發展動態。有關詳細住宅價格指數資訊，將公布於本府地政局網站。