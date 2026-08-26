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虧損下市後拚翻身？胡正杰突拋公開收購案 森崴能源董事會同意了

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
森崴能源。圖／森崴能源提供
森崴能源。圖／森崴能源提供

再生能源系統廠森崴能源（6806）26日公告，經審議委員會評估後，同意森崴前總經理胡惠森之子胡正杰的公開收購案，並請股東應審慎評估並考量個別投資需求及財務稅務等狀況，自行承擔參與應賣與未參與應賣之風險。

據悉，森崴能源雖已下市，但日前卻突然公告接獲胡正杰收購通知，引發市場高度關注。森崴能源因子公司富崴能源承攬台電離岸風電二期統包工程，受到原物料上漲、疫情、戰爭等因素影響，最終面臨嚴重虧損，導致母公司森崴能源淨值轉為負數，而胡惠森也因此請辭下台負責，該公司最終在今年6月23日終止上市。

然而，正當森崴能源股票淪為壁紙之際，並淡出投資人視野時，胡正杰卻突然擬以每股0.05元（即每張股票50元）的價格收購森崴能源2億股，若成功全數取得，將可獲森崴能源近七成的股權，外界聯想此一方式與力積電前身力晶先下櫃再上市，頗有異曲同工之妙，不僅讓外界相當關注，同時也好奇是否有其他用意。

根據公告內容指出，森崴能源認為公開收購人（胡正杰）屬自然人，無公開資訊揭露其財務資訊，因此公司無法對其財務狀況進行查證，惟公開收購人已出具負履行支付收購對價義務之承諾書，並已於8月17日將本次收購對價新台幣1,000萬元匯至福邦證券股份有限公司開立之公開收購銀行專戶，經會計師確認，公開收購人財務狀況應不影響本次公開收購履約對價之支付，且公開收購條件經會計師評估後尚屬合理，因此同意本收購案。

森崴能源 再生能源 離岸風電

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