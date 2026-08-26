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批打房變成營建供應鏈災難 「建材大聯盟」籲放寬換屋第二戶房貸
由台灣室內裝修、預拌混凝土、陶瓷等九大公會組成的「建材大聯盟」，下午在立法院舉行記者會，控訴政府嚴格的信用管制與打房政策致使房市驟然急凍，已演變成全台營建供應鏈的失速災難。
公會指出，裝修、廚具接單量與家電營業額暴跌3至5成，花蓮石材訂單僅剩4成，磁磚業停窯率更逼近5成；加上能源暴漲、缺工及碳費多重夾擊，基層勞工面臨無薪假與倒閉海嘯，連帶造成營建土方無法透過紅磚去化、循環鏈斷裂。
聯盟提出三大訴求：放寬換屋第二戶房貸並區分自住與投機、建立政策對傳產衝擊的評估機制，以及凍漲工業水電以維持產業生存。
立委陳超明到場聲援，強調發展AI科技之餘不可掏空基本傳統產業，將在9月新會期於經濟委員會向經濟部與財政部具體反映，為基層勞工爭取生存權益。
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