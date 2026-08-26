高雄機場投入880億元改建 國際線容量拚增至1,490萬人次

交通部民航局指出，高雄國際機場新航廈工程計畫，總經費達880.8億元，將採「先建後拆、半半施工」方式推動，在維持機場正常營運下分兩期、多階段完成航廈改建。民航局表示，新航廈完工後，國際線年容量將由現行609萬人次大幅提升至1,490萬人次，因應南部國際航空需求持續回升。

依民航局簡報，高雄機場新航廈計畫期程自2022年至2040年，第一期經費434.64億元已於2023年2月獲行政院核定，第二期經費446.16億元，將視工程進度適時報核。

第一期工程共分4項，其中東側立體停車場工程經費19.1億元，已於2025年5月動工，預計2027年6月完工；A滑行道北移工程經費29.6億元，去年4月動工，將滑行道北移約100公尺，為未來登機廊廳延伸爭取空間，預計2028年8月完工。

站前交通及設施改善工程經費17.1億元，已於今年7月底招標，預計10月決標、2029年1月完工；經費最高的新航廈東側主體工程暫估301.8億元，目前仍在細部設計階段，預計明年辦理招標。

民航局長何淑萍表示，高雄機場腹地有限，是整體改建工程最大挑戰，因此第一期必須先推動滑行道北移，為未來登機廊廳加長、加寬預留空間。此外，配合高雄捷運R4站未來直通航廈地下層，站前停車場及出境高架車道也須退縮，東側立體停車場因此成為第一階段重要工程。

何淑萍指出，第一、二期工程銜接涉及航廈及人車動線等複雜介面，必須在第一期就納入整體規劃；未來智慧機場所需的CIQS（海關、移民、檢疫及安全檢查）等服務設施，也將在主體工程階段同步導入。

容量配置方面，新航廈完工後，國際線年容量將由609萬人次提升至1,490萬人次；國內線則規劃160萬人次，較現有國內航廈420萬人次設計容量明顯下修。民航局說明，現有國內航廈設計於1965年改建，容量標準已與現今需求不同，加上高鐵通車後國內航線需求大幅下降，經專業顧問評估，未來國內線年旅運量約100萬出頭，160萬人次容量已足以支應需求。

民航局表示，新航廈服務範圍涵蓋南部六縣市約630萬人口，並將整合高雄捷運R4站及公路客運轉運中心，強化聯外交通機能；建築設計則以波浪屋頂呼應港都海洋意象，並以智慧建築及綠建築雙黃金級標章為目標。

值得注意的是，高雄機場國際航線需求已快速回溫，目前恢復35個國際航點、由26家航空公司營運，今年前7月國際線旅運量達396萬人次，全年可望突破700萬人次，平均載客率也由過去約70%提升至逾82%。在國際線需求持續成長之際，新航廈國際線容量倍增的必要性更加凸顯；至於國內線容量下修，則反映高鐵通車後南北運輸版圖已出現長期結構性變化。