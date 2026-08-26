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台股財富效應來了 上半年台北市豪宅交易占比連三年攀升

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
台北房市示意圖。記者游智文／攝影
台北房市示意圖。記者游智文／攝影

永慶房產集團根據實價登錄資料，統計2022年至2026年上半年全國與六都、新竹縣市豪宅交易占比變化，發現2026年上半年台北市豪宅交易占比達5.6%，不僅居六都、新竹縣市之冠，也是唯一連三年持續增長的都會區。

相較之下，全國豪宅交易占比則維持在1.5%左右不變。

觀察2026年上半年六都、新竹縣市豪宅交易占比表現，台北市豪宅交易占整體住宅交易量5.6%，不僅居六都、新竹縣市之冠，也是唯一占比突破5%的都會區，同時，占比也在逐年提高。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，台北市擁有全國最完整的金融、商業與企業總部聚落，高資產人口集中，加上核心區域土地供給有限、豪宅產品稀有，使頂級住宅具備較強的保值特性，同時在股市財富效應帶動下，部分高資產族群將部分獲利資金轉向不動產配置，因此，在整體房市交易量縮減時，豪宅交易反而展現較強韌性。

進一步觀察其他都會區，新竹縣市2026年上半年豪宅占比為3.0%，排名第二；台中市則為2.9%；高雄市、桃園市分別為1.3%；新北市僅0.6%，台南市則為0.7%，而全國整體則為1.5%。

陳金萍表示，新竹縣市受惠於科技產業聚落、高所得就業人口及企業主管置產需求，竹北、新竹市等區域的大坪數住宅與高總價產品具一定支撐；台中則擁有七期、水湳經貿園區等高端住宅聚落，加上中部企業主與傳統產業資金充沛，豪宅市場自用及資產配置需求相對穩定。

永慶房產集團根據實價登錄資料，統計2022年至2026年上半年全國與六都、新竹縣市豪宅交易占比變化，發現2026年上半年台北市豪宅交易占比達5.6%，不僅居六都、新竹縣市之冠，也是唯一連三年持續增長的都會區；相較之下，全國豪宅交易占比則維持在1.5%左右不變。圖／永慶房產集團提供
永慶房產集團根據實價登錄資料，統計2022年至2026年上半年全國與六都、新竹縣市豪宅交易占比變化，發現2026年上半年台北市豪宅交易占比達5.6%，不僅居六都、新竹縣市之冠，也是唯一連三年持續增長的都會區；相較之下，全國豪宅交易占比則維持在1.5%左右不變。圖／永慶房產集團提供

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