揚秦法說會／「麥味登」複數店成長速度快 推升母公司業績向上衝

揚秦國際企業（2755）於26日召開法人說明會，總經理林麗玲表示，營運主力品牌「麥味登」已導入AI設備來協助營運管理，提高加盟主各種成本控管，目前已站穩千店規模外「複數店」還不斷成長；另外，還有火鍋品牌「涮金鍋」、「炸雞大獅」持續擴大展店，三大主力品牌同步展店成推升營運成長新動能。

總經理林麗玲表示，截至目前，「麥味登」總店數1,044家，「炸雞大獅」海內外店數123家，「REAL 真‧Cafe‧Bread」店數8家，「涮金鍋」店數8家。

揚秦今年上半年在多品牌持續展店與規模經濟效益發揮下，合併營收、營業利益、稅後淨利及追溯後每股盈餘等，均創同期新高，同時毛利率、營益率與稅後淨利率相較去年同期亦繳出「三率三升」的佳績，稅後淨利年增三成，整體獲利能力顯著向上躍升。

展望後市，林麗玲表示，營運主力品牌「麥味登」已站穩千店規模並以「複數店」策略由點到面持續擴大市占率，透過數位應用讓加盟主從單店經營擴大為「商圈包圍」的特定區域密集展店，穩固區域商圈的品牌優勢及競爭力。目標每年淨成長100家門市，預計2030年全台達到1,500家門市、2035年攀升至2,000家門市的遠程目標。

火鍋品牌「涮金鍋」上半年營收貢獻達1.06億元，較去年同期大幅成長63%，持續展現高獲利能力，營收占比已經超越「炸雞大獅」躍居第二。林麗玲指出，「涮金鍋」今年度預計展店6家，下半年進入展店密集期，八德九店與蘆竹十店預計於8月底盛大開幕，新莊十一店與林口十二店預定9月開幕，正式朝新北市進發。

「炸雞大獅」下半年將持續調整門市營運體質並挑戰國內百店的階段目標。海外發展方面，林麗玲指出，印尼目前已有35家門市，馬來西亞砂拉越5家，新加坡3 家，美國首店插旗維吉尼亞州，第一家門市已經掛上招牌，待當地政府完成行政審查後，將於10月中旬正式營運，二店與三店亦已順利完成簽約，海外版圖持續穩定擴張。

邁向數智轉型方面，林麗玲指出，揚秦正全力建構「數據中台+AI Agent」的核心架構，深化AI數智轉型的發展與應用。下半年的重點規劃包括導入全新ERP系統、建置WMS倉儲管理系統、推動智慧物流以及導入行銷AI Agent等。透過數位賦能驅動營運升級並優化供應鏈效益提升營運韌性。

目前集團APP會員人數已突破159萬人，LINE會員數也已突破226萬人，消費者透過APP、桌邊掃碼與外送平台等數位點餐服務的消費金額在門市總營收的占比也已突破六成，透過跨品牌會員經營，將有效帶動揚秦餐飲生態圈的成形。