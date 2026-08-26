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第七波信用管制有效 上半年六都家戶購屋比寫2016年同期新低

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
住商機構盤整六都買賣移轉棟數及家戶數，統計歷年上半年家戶購屋比，其中六都上半年合計家戶購屋比僅約1.4%，與2025年持平，同時為2016年以來最低；此外，過去為購屋熱區的桃園、台中，今年分別降至1.8%、1.5%，皆寫2016年以來同期新低。住商機構／提供
住商機構盤整六都買賣移轉棟數及家戶數，統計歷年上半年家戶購屋比，其中六都上半年合計家戶購屋比僅約1.4%，與2025年持平，同時為2016年以來最低；此外，過去為購屋熱區的桃園、台中，今年分別降至1.8%、1.5%，皆寫2016年以來同期新低。住商機構／提供

住商機構盤整六都買賣移轉棟數及家戶數，統計歷年上半年家戶購屋比，其中六都上半年合計家戶購屋比僅約1.4%，與2025年持平，同時為2016年以來最低；此外，過去為購屋熱區的桃園、台中，今年分別降至1.8%、1.5%，皆寫2016年以來同期新低。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，在信用管制措施與房貸環境趨嚴之下，買氣降溫已擴散至各大都會區。

家戶購屋比為該縣市每百戶中，有購屋者的比例，為區域買氣指標之一。根據統計，六都2026年上半年買賣移轉共97,438棟，以6月底約706萬戶計算，家戶購屋比約1.4%，與2025年上半年數據相當，惟相較2024年的2.1%大幅降溫。

賴志昶觀察，2016年以來六都上半年家戶購屋比曾於2021、2022及2024年達到高檔，上述年度為疫情以來房市大多頭時期，六大都會區皆出現顯著購屋人潮。

不過賴志昶指出，2024年下半年政府推出多項打房措施，令2025年上半年家戶購屋比快速滑落至1.4%，直至今年上半年家戶購屋比仍停留在低檔，顯示第七波信用管制後，政策打壓與資金環境緊縮，明顯壓抑買方出手意願。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，家戶購屋比主要反映區域交易頻率，在購屋比長時間維持低檔的環境下，買賣雙方價格認知落差，可能持續拉鋸。

對有自住需求的消費者而言，徐佳馨指出，目前由於買方缺少，市場選擇增加，議價空間亦相對擴大，但仍應先確認自身貸款條件與資金能力，避免僅因價格鬆動，便盲目進場，進而影響家庭財務結構。

六都 購屋 台中

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