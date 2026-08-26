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教會改建成小豪宅 最高每坪單價近200萬元 總價2,000多萬買不到15坪
天龍國房價貴鬆鬆，2,000萬買不到15坪！根據台北地政雲最新實價資料揭露，大安區青田街的「青田618」中高樓層戶，總面積13.9坪的小套房，今年8月以2,632萬元轉手，換算每坪成交價達189.9萬元，空降今年台北市成屋套房交易的亞軍！而賣方於2022年7月，以總價2,590萬元取得，持有僅4年便出脫，帳面小幅增值42萬元。
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，「青田618」的前身為「耶穌孝女會」，因建物老舊，5、6年前與潤泰建設合作重建，2022年完工，低樓層保留為教會使用，中高樓層則規劃1~2房小宅。
陳定中指出，由於該案周邊少有新案釋出，加上坐擁新生國小、金華國中的明星學區，對想卡位學區的家長而言，頗具吸引力，目前社區最高成交單價為7樓戶197萬，整體每坪成交均價落在180萬元上下。
台灣房屋集團趨勢中心張旭嵐表示，在央行信用管制之下，目前台北市高價住宅貸款門檻為7,000萬元，地段好的預售新案，多採中小坪數規劃，以控制總價不過限貸門檻，富二代或是白領新貴型的買方既可單戶購買自用，高資產家族亦可買兩戶透過客變打通，頗具備購買上的彈性和使用便利性。
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