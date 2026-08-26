高雄國7斥資1,501億動工 關鍵標案8月底評選、最快9月決標

為加速高雄東側地區重大交通建設，國7已正式邁入實質施工階段，其前置之植栽工程於今年4月開工，整體用地協議價購比例更突破八成，正朝全面發包施工之目標持續邁進。

高公局指出，國7計畫總經費經第一次修正後調整為1,501.69億元，其中用地及拆遷補償費達441.9億元。路線北起國道10號仁武端，往南貫穿澄清湖特定區、鳥松區、大寮區、大坪頂特定區，並沿臨海工業區延伸至高雄市南星路，全長約23公里。全線主要採雙向4車道配置（仁武至鳥松段增設為6車道），並規劃仁武系統、鳥松、鳳寮、大寮系統、小港、大坪頂及臨海等7處交流道。

高公局預估，通車後將可有效分擔國道1號龐大車流，效益預估可使國1八德至高雄路段服務水準由F6級大幅提升至C2～D3級；同時引導台17線約48%之港區重車流直接銜接國道，大幅減少大貨車繞行市區道路，促進整體路網運轉效率與行車安全。

在用地取得作業方面，高公局表示都計區之都市計畫變更業經高雄市政府公告實施，其中都計地區共召開17場協議價購說明會，非都地區召開4場說明會，刻辦理簽約暨發價，整體用地協議價購比例已超過八成，顯示在地地主對國家重大交通建設高度支持；未達成協議價購之土地，高公局將持續努力，並將適時依法啟動辦理徵收計畫報部審查事宜。

針對日前受到國際物價波動及國內工程案量飽和等因素而影響招標一事，高公局指出，小港路段（C705S標）於2026年8月14日完成資格審查，預計8月27日辦理評選作業，順利的話將於9月完成決標；鳳寮路段（C703S標）及臨海路段（C706S標）檢討調整後，分別預計於2026年9月重行公告及持續檢討；鳥松路段（C702S標）與大寮路段（C704S標）則規劃於2026年第4季公告招標。