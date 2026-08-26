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照明亮久久 今年汰舊換新活動9月9日開跑 !

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
今年「照明亮久久 減廢新生活」照明光源汰舊換新推廣活動將於 9 月 9 日開跑。圖／資源循環署提供
今年「照明亮久久 減廢新生活」照明光源汰舊換新推廣活動將於 9 月 9 日開跑。圖／資源循環署提供

家中還有老舊燈管、省電燈泡嗎？環境部資源循環署26日宣布，115 年「照明亮久久 減廢新生活」照明光源汰舊換新推廣活動將於 9 月 9 日開跑，活動至 10 月 31 日止。今年攜手照明公會，串聯連鎖販售通路、照明品牌及網路電商共 12 家業者，推出抽獎、折扣及滿額回饋等優惠，鼓勵民眾汰換傳統或老舊照明、改用 LED，同時將汰換下來的燈管、燈泡妥善回收，兼顧省電、減碳與減廢。

台灣區照明燈具輸出業同業公會理事長李世宗表示，照明公會認同廢照明光源回收及資源循環利用理念，隨著節能減碳政策推動，螢光燈管等傳統照明將逐步退出市場，呼籲仍在使用傳統照明的民眾及早汰換，轉換為更省電、耐用的 LED 照明。今年照明公會共有 5 家會員廠商共同響應活動，推出滿額贈禮、折扣及抽獎等優惠，鼓勵民眾汰舊換新，同時落實廢照明光源回收。

循環署副署長許智倫表示，資源回收與循環經濟的推動，需要政府與產業公私協力，除了透過回收基金建立制度，也結合產業界力量，讓民眾在日常消費及回收時有更多環保選擇。這次活動最大的目的，就是希望民眾在「舊燈換新燈」時，選擇環保、節能、省電的照明光源，同時做好舊燈回收，兼顧節能減碳與資源循環。

今年活動邁入第 3 年，合作範圍進一步擴大，包括光南大批發、振宇五金、特力屋、愛買等 4 家連鎖販售通路；舞光、東亞照明、亮博士、樂亮 LED、飛利浦等 5 家照明品牌；並首度串聯 PChome、momo 及東森購物等 3 家網路電商，讓民眾無論實體或線上購買，都有更多參與汰舊換新的選擇。資源循環署也於今日活動起跑記者會表揚響應業者，感謝企業共同投入照明光源回收及資源循環推廣。

資源循環署指出，我國自 91 年推動照明光源回收以來，累計回收量已超過 10 萬公噸，累計回收率超過九成，今年預計可達 95%。廢照明光源回收後，經破碎、分選等處理程序，可取得玻璃、鐵、鋁及塑膠等再生材料，再重新進入循環體系。

許智倫副署長也提醒，民眾汰換燈管、燈泡時，可利用新品包裝或家中既有紙箱將廢照明光源妥善包裝，再交給販賣通路或資源回收車回收，切勿混入一般垃圾，以避免破損並保障第一線回收人員安全。

循環署說明，LED 照明相較傳統照明具有省電、壽命長及減碳等優勢。以 16 瓦 LED 燈泡取代 23 瓦省電燈泡估算，每顆一年約可減少 100 元電費及 10 公斤碳排放；若以 3 房 2 廳家庭改用 20 顆 LED 燈泡計算，一年約可減少 2,000 元電費及 200 公斤碳排放，不僅提升節能減碳效益，也能減少家庭電費支出及照明汰換成本，同時降低 75%的廢照明光源產生。

循環署表示，今年「照明亮久久 減廢新生活」活動自 9 月 9 日至 10 月 31 日，各合作業者分別推出消費抽獎、商品折扣、回收折價及滿額回饋等優惠，邀請民眾趁活動期間檢視家中照明使用情形，把握機會「換新燈、回收舊燈」，從日常生活落實節能減碳與資源循環。

活動 省電 減碳

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