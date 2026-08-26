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因應0822豪雨事件 國產署協助受災承租人辦理減免

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

國產署因應豪雨侵襲對臺灣部分地區造成災害，特別就與國有土地承租人切身相關的租金減免及房屋修建規定，提醒承租人依規定辦理。

國產署表示，為因應豪雨事件造成地方農損災害及地上房屋毀損不堪使用，該署已責成所屬分署、辦事處，所轄地區如屬受災直轄市、縣（市），即主動採行下列措施：（一）提供出租資料洽請轄區鄉（鎮、市、區）公所提供災歉名冊（含議定減免租金之成數），及洽災害防救機關查明地上房屋受災情形，據以辦理國有耕地、養地、農作地、畜牧地、養殖地及基地租金減免事宜。（二）國有基地承租戶有災後修復地上房屋需要，出租機關即核發土地使用權同意書協助辦理。（三）暫緩辦理災區的承租戶欠租催繳及占用戶使用補償金追收作業。國有土地承租戶對租金減免或房屋修建有不明瞭的地方，可就近向國產署所屬分署、辦事處查詢或撥打國產署免費服務電話0800-357-666。 　　

國產署進一步表示，為因應本土登革熱疫情，特別提醒國有土地承租人於颱風季節加強注意孳生源清理工作；該署並已責成所屬分署、

豪雨 國產署 承租人

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