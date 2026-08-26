快訊

全教產批「學生零拒絕、資源零到位」特殊生鑑定空窗期風險全由教師扛

8月27日中元普度命理師曝12大禁忌 別報真實姓名跟住址

影／東琉線渡輪擱淺上百人待救 相關單位緊急救援

聽新聞
0:00 / 0:00

少子化催生精準營養商機 佳格40周年深化兒童布局

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

面對少子化，家長對營養的期待也從單一營養素補充，進一步走向兼顧健康、均衡與便利的整合型營養需求。看準兒童營養需求精準化趨勢，迎向40週年的佳格食品集團持續深化營養科學布局，從「好醣、好油、高纖、優質蛋白質」四大飲食原則切入，發展符合現代家庭生活型態的多元營養解方；同時將累積40年的營養專業延伸至社會公益，跨界攜手芥菜種會，並結合裕隆集團永續行動車深入社區，將營養教育帶進孩子熟悉的生活場域，從產品營養供給進一步走向營養能力培養。

隨著家庭育兒人口減少，家長對孩子的營養投入更趨精準，持續推動兒童營養市場朝向機能化、精準化與便利化發展。根據國際市場趨勢調查，2026 年全球機能性兒童營養市場規模將達到 628 億美元，年複合成長率將以 6.4% 的速度增長。

另一份針對全球兒童食品產業的分析也指出，便利性和營養價值已成為推升兒童食品市場成長的主要動能。該調查顯示，都市家庭對即食兒童食品的依賴性增加了 43%；市場中超過 5成的新產品選擇加入機能性營養元素，其中蛋白質強化產品增加 27%，另有 36% 穀片及零食棒產品提高膳食纖維含量。

佳格指出，現代學童常見的脂肪肝與代謝危機，多源自於高油高糖導致的代謝負擔。面對兒童營養需求轉變，迎向40週年的佳格食品集團，近年持續聚焦優質蛋白質、多穀物、代謝防護等核心領域，以營養科學為核心，從「好醣、好油、高纖、優質蛋白質」」四大飲食原則深化品類布局。

除了民眾熟知的桂格燕麥與福樂乳品系列，佳格食品近年更陸續推出多項新品，讓家長能在便利商店或鄰近超市隨手取得孩子一餐所需的營養，快速備妥早餐。以桂格大燕麥片為基底、進一步提升蛋白質含量的「桂格每日滿足蛋白穀脆」系列，兼顧全穀好醣與優質蛋白；福樂「超能蛋白」系列添加日本專利胺基酸 Amino L40，強化蛋白質補給效率；專為兒童營養需求設計的「優成長素」系列，則聚焦成長階段的關鍵營養素。這些布局，皆呼應了國際市場上「便利性」與「營養價值」並重的兒童食品趨勢。

國際市場上，兒童食品的競爭主軸已從「補充營養」轉向「在有限的備餐時間內，仍能吃到對的營養」。佳格從全穀好醣、優質蛋白到兒童專屬配方的多線布局，正是回應這股便利性與營養價值並重的趨勢——讓精準營養不只存在於研發端，而是走進家庭的每一個早晨。

適逢成立40週年，佳格希望以成為「全家的營養健康夥伴」為使命，透過跨界合作，讓孩子不只是獲得營養，更能理解營養、學會選擇，將健康知識落實於日常生活。今年度，佳格特別攜手芥菜種會，透過裕隆集團永續行動車深入社區推動兒少營養教育，結合佳格的營養專業、芥菜種會的在地服務網及裕隆集團的永續移動力，讓營養教育走進孩子熟悉的生活場域，希望陪伴下一世代建立強健的健康基石，持續擴大品牌對台灣社會的永續健康影響力。

佳格 營養 少子化

延伸閱讀

國小童逾3成肥胖 2成每天吃零食

全家聯名國訓鮮食挹注選手備戰 黃筱雯、楊俊瀚、林俊易化身應援代表

桃園婦幼教育福利再升級　凍卵、好孕、托育到營養午餐　全方位打造幸福城市

嘉義市午餐食力雙響炮 育人、垂楊國小勇奪午星獎

相關新聞

每百戶僅一戶買房！桃園、台中創11年新低

房市買氣降至冰點，住商機構盤統計六都家戶購屋比，今年上半年僅1.4%，每百戶僅約一戶買房，為2016年以來最低，先前買氣前段班桃園、台中分別降至1.8%、1.5%，皆創11年來新低。

第七波信用管制有效 上半年六都家戶購屋比寫2016年同期新低

住商機構盤整六都買賣移轉棟數及家戶數，統計歷年上半年家戶購屋比，其中六都上半年合計家戶購屋比僅約1.4%，與2025年持平，同時為2016年以來最低；此外，過去為購屋熱區的桃園、台中，今年分別降至1.8%、1.5%，皆寫2016年以來同期新低。

教會改建成小豪宅 最高每坪單價近200萬元 總價2,000多萬買不到15坪

天龍國房價貴鬆鬆，2,000萬買不到15坪！根據台北地政雲最新實價資料揭露，大安區青田街的「青田618」中高樓層戶，總面積13.9坪的小套房，今年8月以2,632萬元轉手，換算每坪成交價達189.9萬元，空降今年台北市成屋套房交易的亞軍！而賣方於2022年7月，以總價2,590萬元取得，持有僅4年便出脫，帳面小幅增值42萬元。

台南市魚塭養殖全品項農業天然災害現金救助 今日起受理

受8月下旬豪雨影響，台南市部分養殖魚塭出現災損情形，農業部已於8月25日公告台南市為辦理「115年8月下旬豪雨農業天然災害現金救助及低利貸款」地區，其中台南市救助項目為「魚塭養殖」全品項，受災漁民可依實際受損情形向所在地區公所申請，以維護自身權益。

自主都更大突破 泛公股台灣金聯開辦全案管理及前期資金墊付

為配合政府推動自主都更政策，台灣金聯資產管理公司董事長宮文萍26日召開記者會宣布，台灣金聯將扮演自主都更領頭羊角色，開辦自主都更全案管理並導入前期資金墊付，正式啟航，將協助解決房地所有權人面臨資金、專業等不足痛點，降低自主更新門檻，確保建案順利完成，以加速都市重建再生。

工研院攜產業夥伴成立「廢塑膠包材轉化循環輕油應用示範聯盟」

因應全球減碳與低碳材料發展趨勢，在經濟部產業技術司支持下，工研院攜手奇美實業、石油煉化廠、全家便利商店與其包材供應商台灣希普思、唯信公司、中華航空，及熱裂解油供應商海神全球，共同成立「廢塑膠包材轉化循環輕油應用示範聯盟」，串聯循環原料、石化製程及材料應用等跨產業能量，建立廢塑膠包材轉化為循環石化料源的示範模式，推動產業朝低碳循環轉型。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。