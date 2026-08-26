少子化催生精準營養商機 佳格40周年深化兒童布局

面對少子化，家長對營養的期待也從單一營養素補充，進一步走向兼顧健康、均衡與便利的整合型營養需求。看準兒童營養需求精準化趨勢，迎向40週年的佳格食品集團持續深化營養科學布局，從「好醣、好油、高纖、優質蛋白質」四大飲食原則切入，發展符合現代家庭生活型態的多元營養解方；同時將累積40年的營養專業延伸至社會公益，跨界攜手芥菜種會，並結合裕隆集團永續行動車深入社區，將營養教育帶進孩子熟悉的生活場域，從產品營養供給進一步走向營養能力培養。

隨著家庭育兒人口減少，家長對孩子的營養投入更趨精準，持續推動兒童營養市場朝向機能化、精準化與便利化發展。根據國際市場趨勢調查，2026 年全球機能性兒童營養市場規模將達到 628 億美元，年複合成長率將以 6.4% 的速度增長。

另一份針對全球兒童食品產業的分析也指出，便利性和營養價值已成為推升兒童食品市場成長的主要動能。該調查顯示，都市家庭對即食兒童食品的依賴性增加了 43%；市場中超過 5成的新產品選擇加入機能性營養元素，其中蛋白質強化產品增加 27%，另有 36% 穀片及零食棒產品提高膳食纖維含量。

佳格指出，現代學童常見的脂肪肝與代謝危機，多源自於高油高糖導致的代謝負擔。面對兒童營養需求轉變，迎向40週年的佳格食品集團，近年持續聚焦優質蛋白質、多穀物、代謝防護等核心領域，以營養科學為核心，從「好醣、好油、高纖、優質蛋白質」」四大飲食原則深化品類布局。

除了民眾熟知的桂格燕麥與福樂乳品系列，佳格食品近年更陸續推出多項新品，讓家長能在便利商店或鄰近超市隨手取得孩子一餐所需的營養，快速備妥早餐。以桂格大燕麥片為基底、進一步提升蛋白質含量的「桂格每日滿足蛋白穀脆」系列，兼顧全穀好醣與優質蛋白；福樂「超能蛋白」系列添加日本專利胺基酸 Amino L40，強化蛋白質補給效率；專為兒童營養需求設計的「優成長素」系列，則聚焦成長階段的關鍵營養素。這些布局，皆呼應了國際市場上「便利性」與「營養價值」並重的兒童食品趨勢。

國際市場上，兒童食品的競爭主軸已從「補充營養」轉向「在有限的備餐時間內，仍能吃到對的營養」。佳格從全穀好醣、優質蛋白到兒童專屬配方的多線布局，正是回應這股便利性與營養價值並重的趨勢——讓精準營養不只存在於研發端，而是走進家庭的每一個早晨。

適逢成立40週年，佳格希望以成為「全家的營養健康夥伴」為使命，透過跨界合作，讓孩子不只是獲得營養，更能理解營養、學會選擇，將健康知識落實於日常生活。今年度，佳格特別攜手芥菜種會，透過裕隆集團永續行動車深入社區推動兒少營養教育，結合佳格的營養專業、芥菜種會的在地服務網及裕隆集團的永續移動力，讓營養教育走進孩子熟悉的生活場域，希望陪伴下一世代建立強健的健康基石，持續擴大品牌對台灣社會的永續健康影響力。