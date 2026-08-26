格斯科技發表高功率快充電池產品線 並攜英商衝全球市場

格斯科技*（6940）於「日本國際二次電池展（BATTERY JAPAN 2026）」宣布推出XNO高功率快充電池產品系列。該系列產品由格斯科技*桃園中壢廠生產，鎖定高功率工業設備與能源基礎設施應用市場。此次產品發布建立在格斯科技*與英國電池材料公司Echion Technologies自2023年簽署合作備忘錄（MOU）以來的合作成果之上，成功將其開發的鈮基XNO®負極材料導入電芯與模組產品。

格斯科技也規劃逐步提升產能，預計於2026年達到約300MWh，並於2027年進一步擴大至600MWh。此舉象徵雙方合作由材料研發正式邁向產品化與市場化，也使台灣電池製造能力成為新一代高功率鋰電池技術的重要量產據點。

格斯科技XNO®電池採用Echion Technologies開發的鈮基金屬氧化物負極材料，專為高功率與高可靠度應用設計。電池可在約5分鐘內完成80%充電，並能在–30°C低溫環境下維持5C快速充電能力。在5C、25°C（20–80% SoC）的高功率循環條件下，電池經10,000次循環後容量衰減僅約2%，推估整體循環壽命可超過50,000次。

與目前高功率電池常見的鈦酸鋰（LTO）技術相比，XNO在維持快充與長壽命特性的同時，能量密度提升超過50%。這使設備在不犧牲安全與耐用性的情況下延長運行時間，同時降低整體系統成本（。這一性能組合，使XNO®成為高功率電池市場中兼具效率與可靠性的關鍵技術。

格斯科技此次推出的XNO產品系列涵蓋多種電芯與模組設計，包括43Ah與60Ah電芯、VDA355標準模組以及可提供最高100A輸出（20C）的5Ah高功率電芯，能滿足不同設備的系統整合需求。

目前XNO電池產品已在公路運輸設備展開客戶端測試，並同步開放產業客戶進行樣品驗證。未來應用將聚焦於大眾運輸系統、工程與礦業設備、工業機器人以及電網互動式不斷電系統（UPS）等高功率需求場域。格斯科技*表示，完整產品技術規格將於BATTERY JAPAN展會期間正式公布，以加速產業導入。

Echion Technologies執行長Jean de La Verpilliere表示：「XNO技術的核心目標，是在不受傳統高功率鋰電池能量密度與壽命限制的情況下，同時實現快速充電與高功率性能。我們對格斯科技*的製造能力印象深刻，也很高興看到XNO®技術被整合進其產品組合。」

格斯科技董事長張忠傑表示：「XNO產品系列代表高功率鋰電池的重要進展。透過格斯科技*中壢GWh等級工廠的成熟產線，我們成功將這項創新技術導入量產並推向全球市場。」

格斯科技位於桃園中壢的電池工廠年產能約1GWh，目前已向北美、歐洲與亞洲市場供應電池系統，應用涵蓋工業設備、運輸系統與資料中心電力基礎設施。隨著XNO®產品線推出，格斯科技*將持續深化與國際材料與技術夥伴合作，進一步提升台灣電池製造在全球電動化與能源產業供應鏈中的地位。