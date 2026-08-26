自主都更大突破 泛公股台灣金聯開辦全案管理及前期資金墊付

為配合政府推動自主都更政策，台灣金聯資產管理公司董事長宮文萍26日召開記者會宣布，台灣金聯將扮演自主都更領頭羊角色，開辦自主都更全案管理並導入前期資金墊付，正式啟航，將協助解決房地所有權人面臨資金、專業等不足痛點，降低自主更新門檻，確保建案順利完成，以加速都市重建再生。

宮文萍表示，根據內政部統計，全台平均屋齡已達34.1年，30年以上占比達59.0%(約550萬戶)，都市更新刻不容緩。但過去都更案係以與建商合建為主，依內政部統計，從民國108年到今年5月底止，政府共核定566件都更案，其中與建商合建計534件，占94%，自主都更僅32件，占6%，表示地主將與建商分潤3至5成，造成很難達到室內坪數一坪換一坪，甚至小基地、地段不佳，也不易獲得建商青睞，因此，政府大力推動自主都更，希望協助民眾能取得更多室內坪數，順利完成都更重建。

然而，民眾在辦理自主都更時，常面臨諸多困難，例如，對都更相關的專業知識不足，缺乏前期資金，對統籌機構信心不足，整合不易等。有鑑於此，台灣金聯配合政府政策，開辦自主都更全案管理業務，並首創提供前期資金墊付的服務，協助民眾推動自主都更，僅收取服務費，不會參與房地分配，民眾能享有開發總利潤及建案主導權等優勢，選擇與台灣金聯合作，將可獲得一條龍式全方位服務，充分保障權益，讓自主都更不再是一場遙不可及的夢想。

宮文萍也在啟航記者會與高雄市鼓山區河濱商城更新會理事長周重曉，相互交換自主都更全案管理合作意向書，這是台灣金聯宣布開辦全案管理業務後，首件簽訂合作備忘錄MOU的更新會，深具指標性意義。

宮文萍說，高雄河濱商城案占地廣達2,530坪，未來若正式簽訂委託契約，將規劃興建3棟地上24層現代大樓（總銷約130億元）。台灣金聯盼藉由雙方合作，未來以專業輔導與資金挹注，陪伴全台更多老舊社區重塑居住安全並大幅提升資產價值，讓地主揮別危老陰霾，共同創造社區、政府與企業多贏的永續新生活。

宮文萍強調，台灣金聯初期將專注依法設立之更新會，基地範圍的人數與面積同意比超過50%等條件。將提供五大協助，包括前期專業諮詢與顧問、財務規劃試算、申請政府補助款、銀行融資申請及信託、專案管理與推動等，希望透過資源集中，加速危險與老舊建物的更新進程。

宮文萍認為，台灣金聯配合政府政策及解決民眾推動自主都更案困境，創新開辦全案管理及前期墊付服務，提供自主更新及危老重建案件之前期規劃、專業團隊整合、融資協調、營建管理、交屋保固等服務，更新會在取得金融機構融資前之空窗期，相關必要作業費用可先由台灣金聯墊付。對於部分無意願出資之地主，亦可由台灣金聯出資合建，也就是地主可以有多元選擇，此種靈活的「換軌機制」，將可化解整合僵局，促進都更順利成案。且台灣金聯公股的品牌公信力，可確保都更案絕對不會變成「爛尾樓」，將更有助於取得地主的信賴，並獲得國家級的資產保障。

在服務機制設計方面，宮文萍指出，台灣金聯提供的全案管理服務，僅收取服務費，且採行較具彈性的付費方式、分階段收取服務費用，並規劃退場與轉軌機制，以因應個案整體執行進度或推動條件變化，降低更新會的初期負擔與長期風險，提升制度接受度與實務可行性。逐步建立具透明治理、制度化運作與示範複製價值的推動模式，期盼在加速都市更新的同時，也為社區安全、城市韌性與居住環境改善帶來實質助益。

宮文萍表示，台灣金聯具泛公股金融背景與國家級公信力，是中央推動自主更新政策的堅實後盾，扮演具資金、夥伴、讓利、轉軌等四大特色的國家隊角色，業務推動不以追求高利潤為導向，會合理讓利於民眾，全方位成為台灣推動居住正義與市場穩定的關鍵整合者，希望為台灣都市更新注入一股兼具社會責任與政策使命的全新活水。