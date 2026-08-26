工研院攜產業夥伴成立「廢塑膠包材轉化循環輕油應用示範聯盟」

因應全球減碳與低碳材料發展趨勢，在經濟部產業技術司支持下，工研院攜手奇美實業、石油煉化廠、全家便利商店與其包材供應商台灣希普思、唯信公司、中華航空，及熱裂解油供應商海神全球，共同成立「廢塑膠包材轉化循環輕油應用示範聯盟」，串聯循環原料、石化製程及材料應用等跨產業能量，建立廢塑膠包材轉化為循環石化料源的示範模式，推動產業朝低碳循環轉型。

目前臺灣常見的塑膠包裝材料，如聚乙烯（PE）與聚丙烯（PP），因沾染雜質而最終以焚化處理，不僅造成資源浪費，更導致大量碳排放。聯盟以全家便利商店門市回收的塑膠包材，以及華航公司機上回收之PP廢塑膠包材作為示範料源，串聯產業既有能量取得裂解油原料，再由工研院將裂解油升級為可銜接石化製程的循環輕油（r-naphtha）。後續將規劃導入石化產業鏈，結合奇美於材料開發與產品應用端的能量，透過質量平衡（Mass Balance）機制再製為塑膠製品，實現完整循環供應鏈模式。

工研院材料與化工研究所所長邱國展表示，建立低碳自主循環料源是推動臺灣循環經濟的重要關鍵。工研院在經濟部產業技術司長期支持下，開發高效除雜吸附材料與觸媒技術，將塑膠裂解油升級為符合石化原料規格的循環輕油。相較於焚化發電回收模式，相關技術可減少約50％碳排放，降低對原生石油的依賴，並提升資源利用效率。此次聯盟成立不僅驗證聚烯烴循環產業模式的可行性，更串聯跨產業夥伴共同建構循環供應鏈。未來將持續擴大示範應用，吸引更多企業投入循環經濟發展，加速產業低碳轉型，提升臺灣於全球永續供應鏈的競爭力。

奇美公司副總經理郭銘洲指出，在低碳永續的願景之下，低碳循環材料的需求勢必日益增加，全球各領導型企業甚至已要求供應鏈提供特定比例的低碳材料。奇美秉持推動永續環境、低碳材料的理念，在具備單體化學回收技術基礎上，積極參與本計畫，也透過參與這個聯盟，掌握前瞻再生裂解原料技術的發展趨勢，累積關鍵技術知識，攜手供應鏈，以創新的技術與思維，構築產業的競爭力。

海神全球公司總經理林伯勲表示，海神全球憑藉與國際石化企業的合作經驗，在此次聯盟中將發揮原料供應的角色，提供石化產業進行後續純化升級為循環輕油所需的裂解油原料。「我們期望透過這個聯盟的推動，讓全臺大眾了解，正確的回收不僅是永續循環的起點，更能將國內廢塑膠轉化為循環原料，強化臺灣石油韌性，讓循環經濟不再只是討論的議題，而是可行的行動方案。」

全家便利商店商品本部副本部長吳雅卿表示，便利商店販售的多為包裝食品，其中許多塑膠包材因沾染食物油污，過去較難有效回收再利用。「全家」一直思考，如何透過通路規模與回收機制，讓這些消費後產生的包材不再只是廢棄物，而能重新回到產業循環鏈中。「此次很高興與工研院及產業夥伴合作，共同驗證廢塑膠包材轉化循環輕油的可行性，期望解決過去回收循環上的卡點，將民眾日常消費行為，逐步轉化為低碳循環的一部分，為零售通路的資源循環建立新的可能性。」

中華航空永續長鄭智仁表示，循環經濟已成為航空產業高度重視的永續課題。華航依循成本有效及生態效益最大化之原則，一方面盡可能減少塑膠使用，另一方面也持續強化回收再利用與廢棄物再處理。未來若能將航空營運中無法避免產生的塑膠廢棄物導入高值化循環體系，並串聯跨產業多元能源發展策略，不僅有助降低焚化處理的環境負荷與碳排放，也將強化跨領域合作的永續韌性。華航期望藉由參與本聯盟，攜手產業夥伴以實際行動推動資源循環、責任生產與服務、能源轉型及氣候行動，穩步邁向ESG永續發展與2050淨零碳排目標。