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台灣金聯搶進自主都更全案管理 首案高雄河濱商城總銷130億

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
台灣金聯資產管理公司董事長宮文萍與高雄市鼓山區河濱商城更新會理事長周重曉互換自主都更全案管理合作意向書。記者仝澤蓉／攝影
台灣金聯資產管理公司董事長宮文萍與高雄市鼓山區河濱商城更新會理事長周重曉互換自主都更全案管理合作意向書。記者仝澤蓉／攝影

台灣金聯宣布開辦自主都更全案管理並導入前期資金墊付，將協助解決房地所有權人面臨資金、專業等不足痛點，降低自主更新門檻，確保建案順利完成，加速都市重建再生。

根據內政部統計，全台平均屋齡已達34.1年，30年以上占比達59.0%，約550萬戶。過去都更案多以與建商合建為主，依內政部統計，從2019年到今年5月底止，政府共核定566件都更案，其中與建商合建計534件，占94%，自主都更僅32件，占6%。

台灣金聯資產管理公司董事長宮文萍表示，地主將與建商分潤三至五成，造成很難達到室內坪數一坪換一坪，甚至小基地、地段不佳，也不易獲得建商青睞，因此，政府大力推動自主都更，希望協助民眾能取得更多室內坪數，順利完成都更重建。

宮文萍也在記者會上與高雄市鼓山區河濱商城更新會理事長周重曉，相互交換自主都更全案管理合作意向書，這是台灣金聯宣布開辦全案管理業務後，首件簽訂合作備忘錄MOU的更新會。

宮文萍說，高雄河濱商城案占地廣達2,530坪，未來若正式簽訂委託契約，將規劃興建三棟地上24層現代大樓（總銷約130億元）。

宮文萍強調，台灣金聯初期將專注依法設立之更新會，基地範圍的人數與面積同意比超過50%等條件。將提供五大協助，包括前期專業諮詢與顧問、財務規劃試算、申請政府補助款、銀行融資申請及信託、專案管理與推動等，希望透過資源集中，加速危險與老舊建物的更新進程。

台灣金聯 都更 高雄

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