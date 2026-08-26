台灣金聯搶進自主都更全案管理 首案高雄河濱商城總銷130億

台灣金聯宣布開辦自主都更全案管理並導入前期資金墊付，將協助解決房地所有權人面臨資金、專業等不足痛點，降低自主更新門檻，確保建案順利完成，加速都市重建再生。

根據內政部統計，全台平均屋齡已達34.1年，30年以上占比達59.0%，約550萬戶。過去都更案多以與建商合建為主，依內政部統計，從2019年到今年5月底止，政府共核定566件都更案，其中與建商合建計534件，占94%，自主都更僅32件，占6%。

台灣金聯資產管理公司董事長宮文萍表示，地主將與建商分潤三至五成，造成很難達到室內坪數一坪換一坪，甚至小基地、地段不佳，也不易獲得建商青睞，因此，政府大力推動自主都更，希望協助民眾能取得更多室內坪數，順利完成都更重建。

宮文萍也在記者會上與高雄市鼓山區河濱商城更新會理事長周重曉，相互交換自主都更全案管理合作意向書，這是台灣金聯宣布開辦全案管理業務後，首件簽訂合作備忘錄MOU的更新會。

宮文萍說，高雄河濱商城案占地廣達2,530坪，未來若正式簽訂委託契約，將規劃興建三棟地上24層現代大樓（總銷約130億元）。

宮文萍強調，台灣金聯初期將專注依法設立之更新會，基地範圍的人數與面積同意比超過50%等條件。將提供五大協助，包括前期專業諮詢與顧問、財務規劃試算、申請政府補助款、銀行融資申請及信託、專案管理與推動等，希望透過資源集中，加速危險與老舊建物的更新進程。