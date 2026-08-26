話題品牌進駐！遠東巨城近千坪改裝迎升級

迎接下半年周年慶重頭戲檔期，Big City遠東巨城購物中心啟動升級計畫，近千坪空間改裝整備，以全新風貌與強大品牌陣容迎接年度大盛事。巨城首間吃到飽餐廳「URBAN PARADISE」、韓國設計師潮牌「Matin Kim」與來自美國的環保女鞋「VIVAIA」等熱門話題品牌強勢來襲，擴充潮流與永續時尚版圖，精準滿足大新竹地區年輕客群與時尚愛好者的質感追求。

緊跟年輕世代消費潮流，饗賓集團旗下精品餐酒百匯「URBAN PARADISE」全台第二店已於8月21日開幕，營業面積430坪共312席進駐6樓，集結9大主題餐區、17道風城限定料理及聯名特調，打造全台獨有的風城限定餐酒體驗；4F美食街版圖也同步擴大，9月1日起迎來「蜀羊一碗小羊肉」主打個人化藥膳羊肉湯、「五行飯堂」以肉燥飯為核心，結合創新湯品、精選小菜及炸物、人氣居酒屋「小小麥」，帶來Q彈日式烏龍拌麵及各式炸物小菜，帶來更多元的美食風味。

1F潮流時尚陣容也升級，韓國人氣潮流品牌「Matin Kim」，標誌性金屬鐵片與極簡風格席捲年輕族群；主打環保永續材質與極致舒適機能的熱門編織女鞋品牌「VIVAIA」，也以質感設計呈現；3F台灣原創香氛品牌「Dalla」，可愛手繪插畫打造平價質感香氛。超人氣IP跟著登場，9月11日至9月28日於5F創藝廳「Sanrio Gift Gate 狗狗派對快閃店」，以三麗鷗人氣狗狗角色布丁狗、大耳狗喜拿及帕恰狗為主題，多款限定與周邊商品，從美食、時尚、香氛到熱門IP一次網羅。

中秋送禮、團圓聚餐來巨城優惠滿滿，8月27日至9月23日指定主題餐廳、禮盒當日累計消費滿3,000元，兌換100元巨城電子購物券，無論是親友送禮、家庭團聚，或企業大宗訂購都有回饋。9月1日起精選多家人氣美食快閃櫃與中秋禮盒，B1「雪花齋」綠豆沙搭配滷肉丁打造手工桿製雪花月餅、「窯幸福」經典蛋黃酥選用台灣新鮮鴨蛋搭配紅豆餡、「舊振南」攜手台灣冠軍威士忌噶瑪蘭推出酒香月餅、經典月餅禮盒「奇華餅家」、各式漢式糕點禮盒「皇樓」、馬卡龍禮盒「MANO MANO」、「city'super」嚴選多家國際名店禮盒，包含「香港榮華」、「澳門英記餅家」港澳經典月餅、香腸、肉乾與肉酥禮盒「黑橋牌」鹹香實用、B3「愛買」網羅各家經典名店月餅禮盒、4F「慧上癮」的流心芋頭酥、「不二緻果」集結多款人氣糕點、「美心月餅」帶來經典港式月餅；7F「正經人」中秋肉脯餅，「胖胖豬」主打肉鬆、肉乾及堅果禮盒，「GOOD good過的好好」則是手工零食伴手禮首選，從經典到創新、台灣到國際，豐富滿足送禮需求。

秋季活動精彩不間斷，最受矚目的「BIG CITY 第九屆街頭藝術節」即將引爆熱潮，今年吸引247組國內外團體報名，較去年增加63組，競爭更為熱烈，經評審選出音樂組與雜耍組各10強，於8月29日至10月4日展開10強展演暨網路人氣獎票選，每個假日表演者們將輪番上陣，邀請民眾欣賞精彩演出、化身最佳評審，為心目中的人氣表演者投下關鍵一票，即有機會抽中1,000元巨城抵用券；街藝派對及總決賽將於10月9日至11日盛大展開。公益行動也同步接力，9月19日舉辦「Big熱血」捐血活動，攜手館內廠商及友好企業發起暖心號召，邀請民眾挽袖捐血，用行動傳遞愛與溫暖。

巨城持續觀察消費者需求，不斷推出新鮮優惠，更多有感回饋，即日起至9月10日特別祭出「保Big庇」特別企劃，期間單筆滿1,000元換竹蓮寺御守乙份、單日累計滿5,000元送150元巨城電子購物券；9月11日至9月23日再祭出秋季服飾業種加碼贈，服飾配件當日累計滿6,000元送150元，多重加碼，買越多、回饋越多。

遠東巨城1F Matin Kim新櫃登場，單筆消費5,000元即贈送品牌環保袋乙只，數量有限。圖／業者提供