教會改建小豪宅一坪賣197萬 房仲曝「這點」是關鍵

最新實價資料揭露，北市大安區青田街的「青田618」中高樓，一間13.9坪的小套房，今年8月以2632萬元轉手，換算每坪達189.9萬元，名列今年北市成屋套房單價第二名。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，「青田618」前身為耶穌孝女會，因建物老舊，5、6年前與潤泰建設合作重建，2022年完工，低樓層保留為教會使用，中高樓層規劃1~2房小宅。

他表示，該案坐擁新生國小、金華國中的明星學區，對想卡位學區的家長而言，頗具吸引力，目前社區最高成交單價為7樓戶197萬，平均整體均價落在180萬元上下。

觀察2026年至今，台北市1房1廳、1房1廳1衛的套房交易單價前三名社區，成屋方面，以中正區的「信義VISTA」居首，最高單價達190萬元，最新揭露的大安區「青田618」以189.9萬元緊追在後，忠孝復興站附近的「志榮BR4」以最高183.9萬元名列第三。

預售屋的價格更驚人，信義計畫區旁的「松裔」，最高單價超過226萬元，排名第二的忠孝復興商圈的「瑞閣」，最高單價達211.4萬元，鄰近信義安和站的「志榮安邸」，最高單價也飆破200萬登季軍。

台灣房屋集團趨勢中心張旭嵐表示，創高價的小豪宅，新舊客層和規劃大不同，成屋小豪宅多半仍以15坪以下的無車位小套房居多，以地段學區取勝，小巧高貴，多半靠現代孟母撐起穩定需求和行情。

而創高價的預售套房，因公設比較高，坪數通常較大，甚至超過30坪，又附有車位，總價也足以購買家庭房型，頗跳脫一般對於台北市低總小坪數套房的印象。

張旭嵐分析，在央行信用管制之下，目前台北市高價住宅貸款門檻為7000萬，地段好的預售新案，多採中小坪數規劃，以控制總價不過限貸門檻，富二代或是白領新貴型的買方既可單戶購買自用，高資產家族亦可買兩戶透過客變打通，頗具備購買上的彈性和使用便利性。