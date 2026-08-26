寬量國際(QIC)生技論壇重磅登場，指標生技強棒亮相 五大企業受矚目

寬量國際(QIC)生技論壇於25日登場，聚焦重磅藥企、寵物新藥平台、醫療AI龍頭、異體CAR-T領先者、AI智能細胞工廠五大領域，重磅邀請寶泰生醫(7850)、長佳智能(6841)、長聖(6712)、藥華藥(6446)、樂迦再生(6891)等五大指標性上市櫃生技企業，同台發表最新營運里程碑與國際布局。

寬量認為，台灣生技產業已由過去的「本夢比」階段，全面跨入具備「高毛利、高營收成長、AI技術加持與國際商業化」的成熟期，成為資本市場在科技股高基期下配置資金的最佳戰略選擇。

寬量國際創辦人暨執行長李鴻基指出，QIC生技論壇所邀請的5家指標生技企業，涵蓋寵物創新藥平台「寶泰生醫」、醫療AI龍頭「長佳智能」、異體CAR-T全球領先者「長聖國際」、重磅新藥巨頭「藥華醫藥」，以及亞洲最新AI智能細胞工廠「樂迦再生」，展現台灣生技產業從人用與寵物新藥、AI診斷、前瞻細胞治療到自動化IDMO代工的龐大價值護城河。

包括寶泰生醫已成為亞洲最大寵物創新醫藥平台，將頂尖人用醫療轉譯寵物市場。對此寬量分析，寶泰生醫所能解決的剛性需求，包括了開發中犬隻心臟病基因療法(PT401)，鎖定占犬隻心臟病 75%、且好發於小型犬的二尖瓣黏液樣退化性疾病（MMVD），以極短療程、終身有效，免除飼主每日餵藥負擔；犬隻廣譜癌症免疫療法(PT001)結合PD-L1與CTLA4雙靶點，在傳統化療與手術外提供全新治療選項。而且擁有全方位平台，擁有全犬貓抗體庫，瞄準自體免疫等八大寵物疾病，結合國內超過900家獸醫通路與國際合作，打造亞洲最具規模的寵物創新醫藥旗艦。

長佳智能為醫療AI與醫療實體AI解決方案龍頭，營收與獲利翻倍創歷史新高。寬量特別表示，長佳智能已有爆發性財務表現，與全球超過70家醫療機構及經銷商合作，2021至2025年營收年複合成長率達77.4% (2025年營收新台幣3.79億元)，2026年上半年營收達1.67億元創歷史新高，營業利益2,447.2萬元，較去年同期大幅增長124.06%。

長聖國際的全球異體現貨型實體瘤CAR-T領先者，獲利強勁毛利率高達78%。其中對於CDMO代工業務營運與利潤，寬量分析，2026年上半年營收達4.63億元，年增15.95%，毛利率78%，合併獲利2.22億元，年增24.58%，EPS達2.20元，已經交出優質的成績。

其中對於近來市場矚目的藥華醫藥，寬量表示，其第二適應症(ET)取證在即潛在市場翻倍，上半年強賺逾一個股本直逼2025年全年。除了看好藥華更進一步展開包括淋巴癌、血癌、實體瘤與免疫疾病等多個適應症之臨床試驗，極大化產品、技術與股權價值，寬量也指出，藥華醫藥2026年上半年累計營收達119.8億元，年增74.59%，毛利率高達91.51%(第二季單季達94.3%)。營業利益52.42億元，年增138.20%，稅後淨利46.80億元，年增123.28%，EPS衝上11.35元；第二季單季營收68.6億元，年增90%，單季本業獲利31.6億元，年增188%，展現重磅新藥強勁的經營槓桿與現金流爆發力。

樂迦再生作為亞洲最新 AI 原生細胞工廠，已獲國際大廠訂單肯定。除了自身生產實力，樂迦再生亦引進多向日本技術，包括CellFiber細胞擴增技術，能大幅降低細胞培養時間、以及CiRA（日本京都大學 iPS 細胞研究所）的iPSC技術。樂迦已成功取得Charles River、Miltenyi 及Cambium Bio之合作與訂單，針對iPSC、癌症、乾眼症及細胞品質控管等項目進行深度合作。其中樂迦將攜手Cambium Bio直攻美國市場，可望成為台灣第一家獲美國FDA查廠的細胞治療工廠；Miltenyi則將新一代雙靶點CAR-T引進台灣，由樂迦負責製造落地。