快訊

沙德爾周五影響最大！氣象署估明晨海警 1縣市不排除陸警

MLB／大谷翔平最快31日重返投手丘 李灝宇有望對決

韓國瑜赴台東弔唁饒穎奇 饒慶鈴陪同靈前致意

聽新聞
0:00 / 0:00

證交所創新板 X 文總《創新辦桌》EP3勸世三姊妹 挺在地文化創新 IP

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
證交所創新板 X 文總《創新辦桌》EP3勸世三姊妹。 (臺灣證券交易所/提供)
證交所創新板 X 文總《創新辦桌》EP3勸世三姊妹。 (臺灣證券交易所/提供)

臺灣創新板（Taiwan Innovation Board, tib-創）與文化總會攜手推出跨界影像企劃《創新辦桌》，26日隆重推出第三集。透過近年震撼台灣劇場界、屢屢締造完售紀錄的現象級原創音樂劇《勸世三姊妹》，經由創作團隊的紮實田野調查與創新轉譯，讓最「台」的故事也能唱進劇場，並登上國際舞台，展現台灣土地源源不絕的文化創新能量。這不僅體現《勸世三姊妹》敢於翻轉傳統的勇氣，更完美呼應臺灣創新板勇於突破並走向國際的品牌DNA。

《創新辦桌》影像企劃名稱取自「創新板的」台語諧音，結合國人熟悉的辦桌文化，將默默深耕各自領域的創新人才，比喻成一道道外表樸實、卻令人驚豔的台灣佳餚。系列企劃旨在呈現「創新」也可以是突破既有框架，由根本中發掘新的可能，進而轉化為新的價值，而非僅限於科技或技術更迭。

這集《勸世三姊妹》的創作起點，源自國人熟悉卻漸趨陌生的傳統民間信仰「牽亡歌陣」，創作團隊打破傳統禁忌，將原本象徵告別與慰藉的在地文化，融合西方音樂劇語彙與現代感性，成功拉近傳統文化與當代觀眾之間的距離。這部源自台灣在地的原創作品，不僅在國內引爆觀劇熱潮，更積極跨足國際舞臺，於2025年成為首部登上紐約外百老匯演出的台灣音樂劇，證明在地文化只要具備深刻的創新轉譯能力，便能超越語言與文化的藩籬打動全球觀眾。今年度《勸世三姊妹》重磅回歸，除了展開全台巡演，更首次挑戰連續於國家戲劇院演出一個月的紀錄，展現其市場發展潛力與品牌價值。

證交所表示，臺灣創新板（tib-創）是落實政府推動「亞洲那斯達克」願景的重要核心板塊，鎖定具未來發展性、且願意並有能力改變的創新企業，致力於發掘並培育下一個潛力無限的新銳獨角獸。《勸世三姊妹》從在地文化出發，運用獨特眼光與創新模式將傳統轉化為極具國際競爭力的IP，正是創新板所尋求勇於跨出台灣、接受國際市場挑戰的典範。

《創新辦桌》系列繼首集精彩呈現當代馬戲團「FOCASA」翻轉傳統體驗，以及第二集展示「迷走工作坊」以原創桌遊重新轉譯歷史記憶後，第三集「勸世三姊妹」已於今日在證交所及文總官方Facebook、YouTube與Instagram平台同步上線。從牽亡歌陣到外百老匯，從台灣文化到國際舞台，這次影片將引領觀眾看見創作者如何讓傳統文化穿越時空重獲新生，並透過創新的力量走向世界，而每一次帶來的感動，都讓台灣被世界看見。

辦桌 證交所 文總

延伸閱讀

證交所攜四家半導體創新企業 參展「SEMICON Taiwan 2026」

台師大表藝系首登愛丁堡藝穗節《山海經》獲英媒5星好評

《勸世三姊妹》5萬張門票搶光 9月前進百老匯讀劇

2026台中國際動畫影展10月3日雙強揭開序幕 中市府喊：全台動畫迷必看

相關新聞

科技宅不再雨露均霑！近5年新建案漲幅新北完勝台北

雙北科技聚落新建案房價近五年全數上漲，新北漲幅優於台北，但近一年不再雨露均霑，內湖、新莊等聚落漲勢延續，部分聚落轉為修正，市場回歸產業成熟度、就業與生活機能等基本面。

每百戶僅一戶買房！桃園、台中創11年新低

房市買氣降至冰點，住商機構盤統計六都家戶購屋比，今年上半年僅1.4%，每百戶僅約一戶買房，為2016年以來最低，先前買氣前段班桃園、台中分別降至1.8%、1.5%，皆創11年來新低。

政府改推多元興建社宅 專家靈魂拷問：你到底新增多少間社會住宅？

民團近日批評賴政府社宅政見跳票，政府則強調「百萬租屋家庭支持計畫」目標不變，並宣示未來將透過直接興建、都市更新分回、容積獎勵、民間捐贈及整體開發區留設社宅土地等方式，「多元興辦」社會住宅。

多元興建社宅政策 OK 嗎？李同榮揭四大迷失「政治龐氏騙局」

近期「多元興辦社宅政策」引起討論，政府強調「百萬租屋家庭支持計畫」目標不變，並宣示未來將透過直接興建、都市更新分回、容積獎勵、民間捐贈及整體開發區留設社宅土地等方式，「多元興辦」社會住宅。

房市陷60年最慘景氣 建商公會籲解除第二戶貸款管制

台北市不動產開發公會25日表示，當前房市陷入「60年一遇、最慘景氣」，關鍵就是政策過度壓抑，尤其第二戶房貸限縮至六成，已打壓換屋買方貸款卡關；公會針對限貸令、土方之亂、豪宅貸款限制、都更提四大建言，籲請政府解除「第二戶貸款管制」、調整過嚴政策。

寬量國際(QIC)生技論壇重磅登場，指標生技強棒亮相 五大企業受矚目

寬量國際(QIC)生技論壇於25日登場，聚焦重磅藥企、寵物新藥平台、醫療AI龍頭、異體CAR-T領先者、AI智能細胞工廠五大領域，重磅邀請寶泰生醫(7850)、長佳智能(6841)、長聖(6712)、藥華藥(6446)、樂迦再生(6891)等五大指標性上市櫃生技企業，同台發表最新營運里程碑與國際布局。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。