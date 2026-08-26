用桌遊鼓勵長輩開口談財產、醫療與告別 獲選信義房屋社區一家楷模獎

財產平均分配公平嗎？長期投入生死教育的黃芝勤發現，實際照顧父母的子女常被忽略。她把多年生命教育經驗設計成《從從容容》桌遊，打開醫療、財產與告別等難以啟齒的家庭對話，獲信義房屋「社區一家」楷模獎。

黃芝勤設計的《從從容容：正念彩虹善終智慧》桌遊，以醫療、財產、法律與告別牌卡，陪伴長輩談生命中的中意決定，並以「善終設計大小事」計畫獲信義房屋2024年「社區一家」個人組楷模獎肯定。

黃芝勤觀察，長輩對兒女都有繼承權的觀念已普及，但「怎麼分才公平」仍有討論空間。她曾遇過長年陪伴、實際照顧父母的孩子，因朝夕相處摩擦較多反而承受最多責備；遠在國外的子女偶爾返家，卻常成為父母口中的孝順孩子。她因此建議，除了依家庭成員分配，也可以預先為主要照顧者多保留一份，「現在要談的已經不只是性別平等，還有責任是否平等。」

黃芝勤多年與死亡近距離相處，家中經營葬儀社，本身也是禮儀師。2018年剛到雲林的樂齡中心推廣生命教育時，曾遭學員強烈反彈，認為談死亡觸霉頭，課程一度停開；她也曾在醫院病房外，看見一名年邁丈夫必須獨自決定是否搶救妻子。這讓她思考，若人生重要決定能提早談過，家人到了關鍵時刻或許能少一點壓力，也成為桌遊的設計起點。

以「四大生命觀」與「五色智慧」為架構，黃芝勤設計60張主卡，涵蓋醫療、財務、法律、人生畢典與心靈五大面向，搭配角色卡、事件卡等配件。遊戲拋出急救、財產分配等生活情境，讓玩家選出最符合想法的牌卡並說明理由。「人生畢典卡」把告別轉化為「人生畢業典禮」，心靈卡帶入「道謝、道愛、道歉、道諒、道別」。每張牌都像是一道開口的提示，玩家可以先回應牌上的故事，再從「如果是我」慢慢說出自己的選擇；原本難以直接問出口的醫療意願、財產安排與告別期待，也有了比較自然的對話入口。

黃芝勤發現，長輩談自己的死亡容易卡住，換成談別人的故事往往能侃侃而談，因此課程需要循序漸進，先從新聞、繪本或他人的生命經驗開始，等彼此建立信任，再慢慢把問題帶回自己。一名長輩每次上完課都會跟孩子分享，談到急救選擇時，也主動告訴孩子，若有一天自己發生狀況，希望不要急救；多年後這名長輩因病臥床，孩子記得父親曾經交代的話，依循他的意願安排。

在黃芝勤眼中，善終教育談的是一連串「來不來得及」的問題。有人到了生命最後，才發現長年照顧自己的孩子承受最多委屈；有人直到家人躺在病床上，才第一次面對是否急救的選擇。她希望把這些對話往前移，在人還能自主表達時談清楚財產、醫療與告別，也把感謝、歉意和對家人的期待說出口，減少彼此留下遺憾。

信義房屋表示，「社區一家」長期支持從真實生活需求出發的行動提案，從環境教育、醫療推廣到高齡關懷，許多改變都始於提案者對身邊問題的長期觀察。「善終設計大小事」將專業經驗轉化為社區能運用的溝通工具，讓醫療選擇、家庭責任與人生告別有機會提早被討論。社區營造的形式很多元，一個人的專業與觀察，也可能成為回應社會需求的起點；「社區一家」希望陪伴這些想法逐步落地，讓更多願意為生活周遭付出的人，有機會把改變持續做下去。