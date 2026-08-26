「守護家園 榮耀同行」九三軍人節敬軍活動 超過700個品牌、逾2.2萬家門市齊響應九三敬軍

經濟部商業發展署表示，為感謝國軍官兵長年堅守崗位、守護國家安全與人民福祉，行政院於日前假臺北中山堂光復廳舉辦「守護家園 榮耀同行」115年軍人節敬軍記者會，串聯零售、餐飲、休憩及商圈、市場、夜市等類別之國營事業及民間企業推出多元敬軍優惠與系列活動，在九三軍人節前夕，以實際行動向國軍官兵致敬。

商業署說明，國軍是守護臺灣最堅實的力量，無論是平日戰訓本務、災害防救或緊急應變，始終堅守第一線、守護家園。日前甫完成的「城鎮韌性演習」更結合國軍的漢光演習來進行演練，為國軍守護國家安全，並攜手地方政府及民間共同維護社會安定做好萬全準備。為能使敬軍精神從口號落實於日常生活，今年各部會及企業各界再次響應敬軍活動，超過700個品牌、逾2.2萬家門市提供優惠方案，與國軍一起「守護家園 榮耀同行」。

眾多企業熱烈響應敬軍活動，推出多元且實用之優惠內容，例如便利商店推出全店商品85折優惠、早午餐連鎖品牌提供全店商品享93折優惠；休閒遊樂園則提供最低4折門票優惠；更有全國超過50處商圈、夜市、市場近500家業者響應參與。國軍弟兄姊妹及眷屬於活動期間至指定店家出示相關證件，即可享有專屬折扣優惠或獲得贈品及消費滿額禮等專屬禮遇。為感謝眾多店家熱烈響應本次活動，本(25)日記者會由國防部顧立雄部長代表行政院逐一頒發感謝狀予現場企業代表，感謝各界熱情響應本年度敬軍活動。

商業署補充，除企業敬軍優惠外，今年並規劃系列推廣活動，將於9月3日至6日在臺北車站一樓多功能展演區舉辦「英雄饗宴 飽家味國」展售會，匯集臺灣知名美食、特色伴手禮及人氣品牌，並規劃國軍形象展區，透過裝備展示、軍種互動體驗、數位拍貼及表演節目，拉近民眾與國軍之距離。現役軍人及軍眷憑證可享專屬優惠，另姓名中含有「九、三、軍、人、節、陸、海、空、憲」任一字的民眾，亦可享指定商品優惠；現場另有消費抽獎及社群打卡贈禮等活動，邀請全民共同參與、支持國軍。

商業署強調，透過軍人節系列活動，政府除代表全民向國軍官兵致敬，也感謝企業及各界夥伴熱情響應。期待藉由跨部會合作及公私協力，持續深化「守護家園 榮耀同行」的精神，凝聚全民支持國軍、共同守護家園的力量。