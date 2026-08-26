快訊

沙德爾周五影響最大！氣象署估明晨海警 1縣市不排除陸警

MLB／大谷翔平最快31日重返投手丘 李灝宇有望對決

韓國瑜赴台東弔唁饒穎奇 饒慶鈴陪同靈前致意

聽新聞
0:00 / 0:00

「守護家園 榮耀同行」九三軍人節敬軍活動 超過700個品牌、逾2.2萬家門市齊響應九三敬軍

聯合新聞網／ 綜合報導
「守護家園 榮耀同行」115年軍人節敬軍記者會活動合影。經濟部商業發展署／提供
「守護家園 榮耀同行」115年軍人節敬軍記者會活動合影。經濟部商業發展署／提供

經濟部商業發展署表示，為感謝國軍官兵長年堅守崗位、守護國家安全與人民福祉，行政院於日前假臺北中山堂光復廳舉辦「守護家園 榮耀同行」115年軍人節敬軍記者會，串聯零售、餐飲、休憩及商圈、市場、夜市等類別之國營事業及民間企業推出多元敬軍優惠與系列活動，在九三軍人節前夕，以實際行動向國軍官兵致敬。

商業署說明，國軍是守護臺灣最堅實的力量，無論是平日戰訓本務、災害防救或緊急應變，始終堅守第一線、守護家園。日前甫完成的「城鎮韌性演習」更結合國軍的漢光演習來進行演練，為國軍守護國家安全，並攜手地方政府及民間共同維護社會安定做好萬全準備。為能使敬軍精神從口號落實於日常生活，今年各部會及企業各界再次響應敬軍活動，超過700個品牌、逾2.2萬家門市提供優惠方案，與國軍一起「守護家園 榮耀同行」。

眾多企業熱烈響應敬軍活動，推出多元且實用之優惠內容，例如便利商店推出全店商品85折優惠、早午餐連鎖品牌提供全店商品享93折優惠；休閒遊樂園則提供最低4折門票優惠；更有全國超過50處商圈、夜市、市場近500家業者響應參與。國軍弟兄姊妹及眷屬於活動期間至指定店家出示相關證件，即可享有專屬折扣優惠或獲得贈品及消費滿額禮等專屬禮遇。為感謝眾多店家熱烈響應本次活動，本(25)日記者會由國防部顧立雄部長代表行政院逐一頒發感謝狀予現場企業代表，感謝各界熱情響應本年度敬軍活動。

商業署補充，除企業敬軍優惠外，今年並規劃系列推廣活動，將於9月3日至6日在臺北車站一樓多功能展演區舉辦「英雄饗宴　飽家味國」展售會，匯集臺灣知名美食、特色伴手禮及人氣品牌，並規劃國軍形象展區，透過裝備展示、軍種互動體驗、數位拍貼及表演節目，拉近民眾與國軍之距離。現役軍人及軍眷憑證可享專屬優惠，另姓名中含有「九、三、軍、人、節、陸、海、空、憲」任一字的民眾，亦可享指定商品優惠；現場另有消費抽獎及社群打卡贈禮等活動，邀請全民共同參與、支持國軍。

商業署強調，透過軍人節系列活動，政府除代表全民向國軍官兵致敬，也感謝企業及各界夥伴熱情響應。期待藉由跨部會合作及公私協力，持續深化「守護家園 榮耀同行」的精神，凝聚全民支持國軍、共同守護家園的力量。

相關新聞

科技宅不再雨露均霑！近5年新建案漲幅新北完勝台北

雙北科技聚落新建案房價近五年全數上漲，新北漲幅優於台北，但近一年不再雨露均霑，內湖、新莊等聚落漲勢延續，部分聚落轉為修正，市場回歸產業成熟度、就業與生活機能等基本面。

每百戶僅一戶買房！桃園、台中創11年新低

房市買氣降至冰點，住商機構盤統計六都家戶購屋比，今年上半年僅1.4%，每百戶僅約一戶買房，為2016年以來最低，先前買氣前段班桃園、台中分別降至1.8%、1.5%，皆創11年來新低。

政府改推多元興建社宅 專家靈魂拷問：你到底新增多少間社會住宅？

民團近日批評賴政府社宅政見跳票，政府則強調「百萬租屋家庭支持計畫」目標不變，並宣示未來將透過直接興建、都市更新分回、容積獎勵、民間捐贈及整體開發區留設社宅土地等方式，「多元興辦」社會住宅。

多元興建社宅政策 OK 嗎？李同榮揭四大迷失「政治龐氏騙局」

近期「多元興辦社宅政策」引起討論，政府強調「百萬租屋家庭支持計畫」目標不變，並宣示未來將透過直接興建、都市更新分回、容積獎勵、民間捐贈及整體開發區留設社宅土地等方式，「多元興辦」社會住宅。

房市陷60年最慘景氣 建商公會籲解除第二戶貸款管制

台北市不動產開發公會25日表示，當前房市陷入「60年一遇、最慘景氣」，關鍵就是政策過度壓抑，尤其第二戶房貸限縮至六成，已打壓換屋買方貸款卡關；公會針對限貸令、土方之亂、豪宅貸款限制、都更提四大建言，籲請政府解除「第二戶貸款管制」、調整過嚴政策。

寬量國際(QIC)生技論壇重磅登場，指標生技強棒亮相 五大企業受矚目

寬量國際(QIC)生技論壇於25日登場，聚焦重磅藥企、寵物新藥平台、醫療AI龍頭、異體CAR-T領先者、AI智能細胞工廠五大領域，重磅邀請寶泰生醫(7850)、長佳智能(6841)、長聖(6712)、藥華藥(6446)、樂迦再生(6891)等五大指標性上市櫃生技企業，同台發表最新營運里程碑與國際布局。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。