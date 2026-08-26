每百戶僅一戶買房！桃園、台中創11年新低

房市買氣降至冰點，住商機構盤統計六都家戶購屋比，今年上半年僅1.4%，每百戶僅約一戶買房，為2016年以來最低，先前買氣前段班桃園、台中分別降至1.8%、1.5%，皆創11年來新低。

家戶購屋比是以買賣移轉棟數，除以家戶數，用以計算該縣市每百戶中，有購屋者的比例，為區域買氣指標之一。

根據統計，六都上半年買賣移轉共97,438棟，以6月底約706萬戶計算，家戶購屋比約1.4%，與2025年上半年數據相當，相較2024年的2.1%大幅降溫。

賴志昶指出，央行第七波信用管制，六都家戶購屋比也快速下滑，直至今年上半年家戶購屋比仍停留在低檔，政策打壓與資金環境緊縮，明顯壓抑買方出手意願。

進一步觀察六都數據，桃園市上半年家戶購屋比約1.8%，雖仍高居六都之冠，但已是2016年以來同期最低。台中市上半年家戶購屋比1.5%，同樣低於2016年，創近年最低紀錄。

賴志昶分析，桃園與台中長年受惠人口移入、重劃區及軌道經濟等議題，家戶購屋比多能維持六都前段班，如今兩地同步創低，顯示目前受到貸款條件趨嚴、信用管制措施等限制，就算是昔日房市熱度前段班的縣市，亦出現明顯的交易量寒冬。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，目前由於買方缺少，市場選擇增加，對有自住需求的消費者而言，有利議價，但仍應先確認自身貸款條件與資金能力，以免影響家庭財務結構。