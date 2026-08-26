快訊

沙德爾周五影響最大！氣象署估明晨海警 1縣市不排除陸警

MLB／大谷翔平最快31日重返投手丘 李灝宇有望對決

韓國瑜赴台東弔唁饒穎奇 饒慶鈴陪同靈前致意

聽新聞
0:00 / 0:00

每百戶僅一戶買房！桃園、台中創11年新低

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
央行打房陰影仍在，致使各大都會區買氣熄火。示意圖。住商機構／提供
央行打房陰影仍在，致使各大都會區買氣熄火。示意圖。住商機構／提供

房市買氣降至冰點，住商機構盤統計六都家戶購屋比，今年上半年僅1.4%，每百戶僅約一戶買房，為2016年以來最低，先前買氣前段班桃園台中分別降至1.8%、1.5%，皆創11年來新低。

家戶購屋比是以買賣移轉棟數，除以家戶數，用以計算該縣市每百戶中，有購屋者的比例，為區域買氣指標之一。

根據統計，六都上半年買賣移轉共97,438棟，以6月底約706萬戶計算，家戶購屋比約1.4%，與2025年上半年數據相當，相較2024年的2.1%大幅降溫。

賴志昶指出，央行第七波信用管制，六都家戶購屋比也快速下滑，直至今年上半年家戶購屋比仍停留在低檔，政策打壓與資金環境緊縮，明顯壓抑買方出手意願。

進一步觀察六都數據，桃園市上半年家戶購屋比約1.8%，雖仍高居六都之冠，但已是2016年以來同期最低。台中市上半年家戶購屋比1.5%，同樣低於2016年，創近年最低紀錄。

賴志昶分析，桃園與台中長年受惠人口移入、重劃區及軌道經濟等議題，家戶購屋比多能維持六都前段班，如今兩地同步創低，顯示目前受到貸款條件趨嚴、信用管制措施等限制，就算是昔日房市熱度前段班的縣市，亦出現明顯的交易量寒冬。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，目前由於買方缺少，市場選擇增加，對有自住需求的消費者而言，有利議價，但仍應先確認自身貸款條件與資金能力，以免影響家庭財務結構。

六都歷年上半年家戶購屋比。（住商機構／提供）
六都歷年上半年家戶購屋比。（住商機構／提供）

台中 買房 桃園

延伸閱讀

房市陷60年最慘景氣 建商公會籲解除第二戶貸款管制

台中14期房市轉向自住競爭 品牌建商拚產品規劃與居住細節

成屋買氣回來了 7月全國建物買賣移轉棟數為2.64萬棟創19個月來新高

高雄這區上半年房產買賣 近九成交易都買中古屋

相關新聞

科技宅不再雨露均霑！近5年新建案漲幅新北完勝台北

雙北科技聚落新建案房價近五年全數上漲，新北漲幅優於台北，但近一年不再雨露均霑，內湖、新莊等聚落漲勢延續，部分聚落轉為修正，市場回歸產業成熟度、就業與生活機能等基本面。

每百戶僅一戶買房！桃園、台中創11年新低

房市買氣降至冰點，住商機構盤統計六都家戶購屋比，今年上半年僅1.4%，每百戶僅約一戶買房，為2016年以來最低，先前買氣前段班桃園、台中分別降至1.8%、1.5%，皆創11年來新低。

政府改推多元興建社宅 專家靈魂拷問：你到底新增多少間社會住宅？

民團近日批評賴政府社宅政見跳票，政府則強調「百萬租屋家庭支持計畫」目標不變，並宣示未來將透過直接興建、都市更新分回、容積獎勵、民間捐贈及整體開發區留設社宅土地等方式，「多元興辦」社會住宅。

多元興建社宅政策 OK 嗎？李同榮揭四大迷失「政治龐氏騙局」

近期「多元興辦社宅政策」引起討論，政府強調「百萬租屋家庭支持計畫」目標不變，並宣示未來將透過直接興建、都市更新分回、容積獎勵、民間捐贈及整體開發區留設社宅土地等方式，「多元興辦」社會住宅。

房市陷60年最慘景氣 建商公會籲解除第二戶貸款管制

台北市不動產開發公會25日表示，當前房市陷入「60年一遇、最慘景氣」，關鍵就是政策過度壓抑，尤其第二戶房貸限縮至六成，已打壓換屋買方貸款卡關；公會針對限貸令、土方之亂、豪宅貸款限制、都更提四大建言，籲請政府解除「第二戶貸款管制」、調整過嚴政策。

寬量國際(QIC)生技論壇重磅登場，指標生技強棒亮相 五大企業受矚目

寬量國際(QIC)生技論壇於25日登場，聚焦重磅藥企、寵物新藥平台、醫療AI龍頭、異體CAR-T領先者、AI智能細胞工廠五大領域，重磅邀請寶泰生醫(7850)、長佳智能(6841)、長聖(6712)、藥華藥(6446)、樂迦再生(6891)等五大指標性上市櫃生技企業，同台發表最新營運里程碑與國際布局。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。