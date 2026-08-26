台泥五度獲 HR Asia 最佳企業雇主 全英文實習培育全球人才

台泥（1101）企業團第五度獲亞洲人力資源雜誌《HR Asia》「亞洲最佳企業雇主獎」肯定。適逢成立80周年，台泥從建材本業持續拓展低碳材料、資源循環、能源及全球布局，企業轉型也同步帶動人才與工作方式改變。

此次評選中，台泥在「科技賦能」及「永續職場」面向表現高於業界平均；今年台泥推出「國際暑期實習計畫」，全程以英文進行，邀集不同國籍、來自國內外大學的學生共同參與。從培育新世代全球人才，到AI導入工作場域帶動既有員工職能轉型，人才的改變也與企業轉型同步發生。

面對AI與數位科技快速發展，台泥持續將數位工具導入工作場景，推出「AI領航計畫」，鼓勵各單位從實際業務需求提出AI應用構想，透過提案、評選、跨部門交流與實際導入，累積企業AI應用經驗；同時透過「AI賦能計畫」，以「素養建立－技術體驗－產業實境」三階段共學協助員工掌握新科技。花蓮和平礦區規劃導入AI無人電動礦山車系統，也同步協助資深駕駛轉型為智能操控人才，讓科技升級與人才轉型同步進行。

隨著台泥持續擴大全球布局，目前員工涵蓋約58個國籍。「2026年台泥國際暑期實習計畫」邀集來自美國普林斯頓大學、華盛頓大學、俄勒岡州立大學、加州大學爾灣分校、英國愛丁堡大學、加拿大英屬哥倫比亞大學，以及國立臺灣大學、國立陽明交通大學、國立政治大學等校學生，組成跨國、跨校、跨專業團隊。

實習生在集團主管及Mentor帶領下，參與DIN、儲能及AI等專業專案，並實地走訪花蓮和平水泥廠、台南能元科技等集團事業場域，深入了解水泥、綠能與儲能等不同產業；最終透過「世界觀創意提案專案」，從新世代視角思考台泥未來20年的發展、淨零之後的全球目標、2050年的建築材料，以及未來企業所需的人才能力。

在永續職場方面，員工對台泥推動節能減碳、廢棄物減量、再生能源及永續治理等作為給予高度認同。台泥亦持續將員工回饋轉化為具體制度，透過敬業度調查及友善職場平台掌握需求，並導入外部專業顧問團隊，提供國語、台語、英語及日語等多語員工協助方案（EAPs）。員工照顧也從個人延伸至家庭及退休生活，除健康檢查、分娩與眷屬醫療補助外，面對高齡化社會的家庭照顧需求，長照主題講座已累計超過1,100人次參與；對退休同仁亦持續提供保險、健康檢查及交流活動。

從水泥本業走向低碳建材、資源循環與新能源，台泥的事業版圖持續改變，所需要的人才與工作方式也在改變。走過80年，台泥希望下一階段的企業轉型，不只發生在技術與事業，也讓不同世代的人才在改變中發展新的能力與角色。