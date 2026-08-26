政府改推多元興建社宅 專家靈魂拷問：你到底新增多少間社會住宅？

民團近日批評賴政府社宅政見跳票，政府則強調「百萬租屋家庭支持計畫」目標不變，並宣示未來將透過直接興建、都市更新分回、容積獎勵、民間捐贈及整體開發區留設社宅土地等方式，「多元興辦」社會住宅。

房市趨勢專家李同榮表示，多元興辦社宅存在四大迷失，政府若持續把興建社宅、包租代管與租金補貼混淆在「百萬租屋家庭支持」的大框架裡計算政績，宛如「狸貓換太子」，甚至形成一場「政治龐氏數字遊戲」。

他表示，社會住宅看的不是政府能提出多少漂亮的新名詞，而是多年之後，人民能不能看到真正多出來的房子。居住正義不能只靠補貼堆數字，更不能用不同政策的人頭戶數掩蓋住宅供給不足。人民真正要看的，其實只有一個最簡單的KPI：你到底新增了多少間可以住的社會住宅？

李同榮表示，多元興辦社宅四大迷失，第一大迷失是，三軌政策混淆，大打迷糊仗。

依現行政策，直接興建社宅與包租代管均可納入社宅體系，但租金補貼本質上只是對租屋家庭的現金補助，並不會增加住宅供給。

問題是政府目前把「多元興辦、包租代管、租金補貼」三軌政策統整在百萬租屋家庭支持計畫之下。三者目的都在照顧租屋族，但政策效果完全不同。

直接興建，是增加公共住宅存量；包租代管，是把既有租賃市場民宅導入政策性租賃補貼；租金補貼，則只是補助租金。三者可以並行，卻不能混為一談。

若把「照顧多少戶」包裝成「創造多少社宅」，就是把居住支持與住宅供給放進同一個算盤。人民真正想問的是：政府到底增加了多少住宅？而不是補貼了多少人？

第二大迷失：13萬戶承諾仍在，真正新增多少？

賴政府提出新階段社宅政策，朝25萬戶直接興辦社宅總量推進，其中2025至2032年規劃再增加13萬戶。2024年政府曾表示已盤點227處國公有土地，並提出逐年新增目標。

但到了2026年，近期可檢驗的階段性目標卻成為2028年前中央與地方「再興辦3萬戶」，同時宣稱13萬戶總目標不變。

這就必須追問：選前談13萬戶，為何執政兩年後，近期能具體檢驗的KPI只有3萬戶？更重要的是，這3萬戶到底有多少是前朝已規劃、已取得土地或已進入程序的延續案？又有多少才是賴政府上任後新選址、新核定、新編預算、新開工的社宅？

政府又常以土地難尋、營建成本提高、預算有限解釋興建困難。但從蔡政府2017年推動社宅至今，國有土地已盤點多年，若九年後仍以「土地難尋」為主要理由，人民當然要問：土地到底還要盤點幾年？

第三大迷失：容積獎勵換社宅，只聞樓梯響、不見KPI政府提出多元興辦，希望透過都市更新分回、容積獎勵交換社宅、民間捐贈、整體開發區留設土地等方式，降低政府單純買地興建的財政壓力。

既然政府宣示2025至2032年要多元興辦13萬戶，就應公布完整年度KPI：直接興建多少？都更分回多少？容積獎勵取得多少？整體開發取得多少？民間合作多少？中央與地方各負責多少？沒有年度數字、沒有責任分工、沒有達成率，就只能稱為政策方向，不能稱為完整政策。

尤其容積獎勵牽涉都市容受力、公共設施、建商成本、地方權責與居民權益，絕非一句「提高容積換社宅」就能解決。政策不能只有方法、沒有數字；只有願景、沒有KPI。

第四大迷失：供給不增加，再多補貼也是「狸貓換太子」

蔡政府上台之初提出「8年20萬戶社宅」，原先規劃直接興建12萬戶、空屋移轉8萬戶。後來空屋移轉效果非常有限，政府大幅擴張包租代管與租金補貼，如今又將直接興建、包租代管與租金補貼共同放入百萬戶租屋家庭支持架構。

李同榮表示：補貼可以救急，但補貼絕對不能取代供給；租金補貼更不會增加一間房子。包租代管雖可改善租屋媒合與弱勢居住問題，但主要仍是把市場既有住宅重新納入政策管理，並未創造新的住宅存量。若拿包租代管戶數當成新增社宅政績，就是典型的「狸貓換太子」。

更值得警惕的是，政府一方面大量編列租金補貼，另一方面透過租稅優惠、修繕補助及保險補助鼓勵房東加入公益出租或包租代管，卻沒有同步增加公共住宅供給，長期可能形成「需求端補貼愈來愈多，供給結構卻沒有改變」的矛盾。

李同榮表示，他不反對租金補貼、不反對包租代管，也不反對多元興辦，三種工具都有其政策功能，但建議「租補社宅三本帳分開」、「公布新增供給淨量」、「公布13萬戶KPI」、「政策回歸供給本質」。

他強調，政府必須回到最基本的原則：「補貼是補貼，服務是服務，供給是供給」，不能因為直接興建困難，就拿包租代管補數字與租金補貼墊高政績。