赴日買房為何吸引台灣人？日圓低檔之外 專家揭3大置產關鍵

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

近年日圓匯率走低，加上赴日旅遊熱度不減，日本房產也成為不少台灣人關注的海外置產選項。不過，真正讓買家願意把資金放進日本房市的原因，不只有「現在換日圓比較便宜」。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》調查近一年（2025/8/18～2026/8/17）與「日本置產」相關的討論，發現「東京」、「大阪」、「管理」、「匯率」、「人口」及「出租」等字詞受到關注。從討論內容也可發現，除了房價之外，不少網友同樣關心持有成本、人口結構與房屋修繕等問題，有網友表示「這幾年有一股風氣在帶日本買房，每個都看價格便宜就想去，根本就沒去估算持有成本」、「在日本買鄉下感覺蠻勇敢的，日本年輕人好像連繼承都不太想要了」、「保險費用跟修繕費用會漲，日本木造房不買保險除非你心臟大顆」。

信義房屋日本事業部經理張伉妏觀察，赴日置產的台灣客戶，多半已在台灣持有一戶以上房產，對海外市場也有一定關注。比較不同國家後，最後選擇日本，除了政經環境與制度考量，「喜歡日本」其實也是相當重要的原因。

離台僅3小時、治安熟悉 「政經穩定」成赴日置產關鍵

對台灣買家來說，日本與台灣距離相對近，加上台灣人長期赴日旅遊，對當地生活文化、交通與居住環境已有一定熟悉度。不論未來作為出租、自住或度假使用，相較距離較遠的海外市場，也更容易掌握。

如果要海外置產，這種熟悉感也會直接影響持有意願。畢竟房地產不像貨幣或貴金屬能快速交易，一旦買下後，當地政經環境、購屋制度、稅務規定，以及未來房屋能否出租、轉手，都可能影響後續的資產規劃。

張伉妏指出，日本政經環境相對穩定，外國人取得不動產的制度與規定也相對明確；不過，實際稅務、貸款及居留等條件，仍須依個人身分與情況進一步評估。此外，部分城市受惠於觀光人潮、商業發展及都市再開發，房市仍具一定需求。

匯率因素也進一步降低部分台灣買家的換匯與購屋門檻，成為日本房產持續受到關注的原因之一。

日本買房別只看「比台灣便宜」 人口、交易流動性更重要

不過，部分日本物件總價看起來比台灣低，就代表值得買嗎？答案沒有這麼簡單。

張伉妏提醒，部分台灣買家習慣直接拿台灣房價與海外市場比較，看到價格較低就認為「很划算」，卻忽略當地真正的居住需求、交易流動性，以及未來是否容易轉手。因此，挑選日本房產時，不能只比較每坪單價，而要回到當地的人口結構與實際居住需求。

也因此，張伉妏建議，可優先觀察東京、大阪等大型城市。由於具備相對穩定的居住、租賃及買賣需求，未來即使原本的用途改變，例如從自住轉為出租，或將度假宅出售，也具備較高的使用與交易彈性。

海外置產最大風險是資訊落差 價格便宜≠撿到便宜

另一個容易被忽略的問題，就是資訊落差。

人在台灣購買日本房產，不一定能完整掌握當地成交行情、區域條件與物件差異，也可能因為不熟悉市場，買到價格偏高，甚至日後較難轉手的物件。

張伉妏提醒，海外房產最終仍可能面臨出租、出售或其他處分需求，因此購屋前除了確認價格，更應了解物件周邊行情、人口結構與實際交易狀況。

若本身對日本房市不熟悉，購屋前也可多方查詢當地成交資訊、相關法規與持有成本，必要時尋求熟悉台日兩地市場的專業人士協助，以降低跨國購屋可能產生的資訊落差。

日圓匯率走低、距離近，加上台灣人對日本旅遊與生活環境相對熟悉，確實讓日本成為受到關注的海外置產選項。不過，海外買房終究不是把「旅遊喜歡的地方」直接變成投資標的。除了價格之外，當地人口與租賃需求、持有成本、實際投報，以及未來的交易流動性與轉售能力，都是評估一間海外房產是否適合長期持有的重要條件。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2025年8月18日至2026年8月17日。



資料來源：



大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。



研究方法：



《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『日本置產』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註)作為本分析依據。

*註 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

看更多網路溫度計文章

JOJO人氣角色TOP 10！空條承太郎、迪奧、布加拉提誰能奪冠？

日本觀光《東京旅遊指南》免費索取！一本搞定景點、交通 再享專屬折扣優惠

木村拓哉、山下智久誰是冠軍？七、八年級最愛的十大日本男神揭曉

《藍色監獄》高橋文哉苦練2年半變球迷！最難忘名場面、經典台詞一次揭曉

《我剩下的戀愛》、《不良一族尋愛記2》好看嗎？精彩看點、網友評價全整理