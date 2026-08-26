多元興建社宅政策 OK 嗎？李同榮揭四大迷失「政治龐氏騙局」

近期「多元興辦社宅政策」引起討論，政府強調「百萬租屋家庭支持計畫」目標不變，並宣示未來將透過直接興建、都市更新分回、容積獎勵、民間捐贈及整體開發區留設社宅土地等方式，「多元興辦」社會住宅。

房市趨勢專家李同榮表示，多元興辦社宅存在四大迷失，包括：三軌政策混淆、真正新增供給不明、多元興辦缺乏KPI、補貼取代供給。政府若持續把興建社宅、包租代管與租金補貼混淆在「百萬租屋家庭支持」的大框架裡計算政績，宛如「狸貓換太子」，甚至形成一場「政治龐氏數字遊戲」，他同時也提出四大改革建言。

李同榮指出，台灣社宅政策最大的問題，早已不是口號不夠多，而是長期陷入「重數字、輕供給」的政治迷思。蔡政府原本規劃以空屋移轉形成8萬戶社宅，執行不如預期後，逐漸以包租代管及大量補貼政策取代，這可以說是挖東牆補西牆。若從蔡政府到賴政府，都持續用後面的補貼戶數墊高前面的政策承諾，真正新增住宅供給卻沒有同步增加，就難免令人質疑是一場數字迷魂仗。

第一大迷失：三軌政策混淆，大打迷糊仗

依現行政策，直接興建社宅與包租代管均可納入社宅體系，但租金補貼本質上只是對租屋家庭的現金補助，並不會增加住宅供給。問題是政府目前把「多元興辦、包租代管、租金補貼」三軌政策統整在百萬租屋家庭支持計畫之下。三者目的都在照顧租屋族，但政策效果完全不同。

直接興建，是增加公共住宅存量；包租代管，是把既有租賃市場民宅導入政策性租賃補貼；租金補貼，則只是補助租金。三者可以並行，卻不能混為一談。若把「照顧多少戶」包裝成「創造多少社宅」，就是把居住支持與住宅供給放進同一個算盤。人民真正想問的是：政府到底增加了多少住宅？而不是補貼了多少人？

第二大迷失：13萬戶承諾仍在，真正新增多少？

賴政府提出新階段社宅政策，朝25萬戶直接興辦社宅總量推進，其中2025至2032年規劃再增加13萬戶。2024年政府曾表示已盤點227處國公有土地，並提出逐年新增目標；但到了2026年，近期可檢驗的階段性目標卻成為2028年前中央與地方「再興辦3萬戶」，同時宣稱13萬戶總目標不變。

這就必須追問：選前談13萬戶，為何執政兩年後，近期能具體檢驗的KPI只有3萬戶？更重要的是，這3萬戶到底有多少是前朝已規劃、已取得土地或已進入程序的延續案？又有多少才是賴政府上任後新選址、新核定、新編預算、新開工的社宅？若不拆開計算，很容易把「接續興建」包裝成「本屆新增」。

政府又常以土地難尋、營建成本提高、預算有限解釋興建困難。但從蔡政府2017年推動社宅至今，國有土地已盤點多年，若九年後仍以「土地難尋」為主要理由，人民當然要問：土地到底還要盤點幾年？

第三大迷失：容積獎勵換社宅，只聞樓梯響、不見KPI

政府提出多元興辦，希望透過都市更新分回、容積獎勵交換社宅、民間捐贈、整體開發區留設土地等方式，降低政府單純買地興建的財政壓力，方向並非不能討論。但政策管理最重要的問題仍是：到底可以增加多少戶？與建商之間的合理分配公式又是什麼？

既然政府宣示2025至2032年要多元興辦13萬戶，就應公布完整年度KPI：直接興建多少？都更分回多少？容積獎勵取得多少？整體開發取得多少？民間合作多少？中央與地方各負責多少？沒有年度數字、沒有責任分工、沒有達成率，就只能稱為政策方向，不能稱為完整政策。尤其容積獎勵牽涉都市容受力、公共設施、建商成本、地方權責與居民權益，絕非一句「提高容積換社宅」就能解決。政策不能只有方法、沒有數字；只有願景、沒有KPI。

第四大迷失：供給不增加，再多補貼也是「狸貓換太子」

李同榮表示，蔡政府上台之初提出「8年20萬戶社宅」，原先規劃直接興建12萬戶、空屋移轉8萬戶。後來空屋移轉效果非常有限（幾乎是零），政府大幅擴張包租代管與租金補貼，如今又將直接興建、包租代管與租金補貼共同放入百萬戶租屋家庭支持架構。

李同榮認為，補貼可以救急，但補貼絕對不能取代供給；租金補貼更不會增加一間房子。包租代管雖可改善租屋媒合與弱勢居住問題，但主要仍是把市場既有住宅重新納入政策管理，並未創造新的住宅存量。若拿包租代管戶數當成新增社宅政績，就是典型的「狸貓換太子」。

值得警惕的是，政府一方面大量編列租金補貼，另一方面透過租稅優惠、修繕補助及保險補助鼓勵房東加入公益出租或包租代管，卻沒有同步增加公共住宅供給，長期可能形成「需求端補貼愈來愈多，供給結構卻沒有改變」的矛盾。甚至可能讓多屋族一方面享有優惠持有住宅，一方面又承接政府補貼後的租屋需求，反而削弱囤房政策效果，推升部分低總價住宅與租金壓力。

李同榮強調，不反對租金補貼、不反對包租代管，也不反對多元興辦，三種工具都有其政策功能。但政府必須回到最基本的原則：「補貼是補貼，服務是服務，供給是供給」，不能因為直接興建困難，就拿包租代管補數字與租金補貼墊高政績。若前面的承諾不斷靠後面的補貼戶數進來，而真正新增住宅沒有同步增加，就會形成所謂的「政治龐氏數字遊戲」。

李同榮表示，對社宅政策提出四項改革建言：「租補社宅三本帳分開」、「公布新增供給淨量」、「公布13萬戶KPI」、「政策回歸供給本質」

第一，租補社宅三本帳分開：直接興建、包租代管、租金補貼分列，不再混合宣傳。

第二，公布新增供給淨值：每年公布真正新核定、新開工、新完工戶數。

第三，公布13萬戶年度KPI：將直接興建、都更分回、容積獎勵、民間捐贈、整體開發逐項列出年度目標與達成率。

第四，政策回歸供給本質：租金補貼解決支付能力，包租代管改善租賃服務，而政府最不可取代的責任，仍是創造可長期循環使用的公共住宅存量。