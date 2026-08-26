房市陷60年最慘景氣 建商公會籲解除第二戶貸款管制

台北市不動產開發公會25日表示，當前房市陷入「60年一遇、最慘景氣」，關鍵就是政策過度壓抑，尤其第二戶房貸限縮至六成，已打壓換屋買方貸款卡關；公會針對限貸令、土方之亂、豪宅貸款限制、都更提四大建言，籲請政府解除「第二戶貸款管制」、調整過嚴政策。

中華民國不動產開發全聯會新任理事長暨台北市不動產開發公會理事長陳勝宏今表示，高房價不是只有建商的單一問題，而是長期以來土地、土方、原物料等造價成本堆疊，加上通膨、總體經濟等內外部因素影響；也不能靠信用管制打壓，尤其「第二戶貸款管制」，並不正確，政策直接管制到買方，認為在放寬第二戶房貸至六成後，應進一步解除「第二戶貸款管制」，恢復至一般貸款成數。

台北市不動產開發公會榮譽理事長陳春銅指出，當前房市出現「60年一遇、最慘景氣」，關鍵就是政策過度壓抑，尤其是第二戶房貸限縮到僅剩六成，更打壓到換屋買方，造成買方核貸難度大增，貸款卡關，並出現退屋問題。

台北市不動產開發公會理事暨勤美建設董事長林廷芳表示，銀行端嚴控「申貸人年齡＋房貸年限」合計不超過75年，讓核貸難度大增，建議在金融穩定下，適度拉長房貸年限，降低買方月付壓力。

同時陳春銅分析，當前開發商不僅有對生產者課徵的「囤房稅2.0」現在預售市場景氣不佳，房子賣不掉，又有流動性風險，即使建案完工、拿到使照，還要幫客戶拿到銀行貸款，面臨經營難、交屋難、銷售難，「第二戶貸款管制」若不解除，一旦建商現金流出現問題，就會倒一片，建商經營相當困難。

新亞建設（2516）總經理賴調燦指出，近四、五年營造成本大幅上升，以社宅來說，過去每坪造價約11至13萬元，但現在台北市RC結構之12、13樓高住宅大樓每坪造價上升26萬元左右、新北市漲至每坪23、24萬元、桃園也要22萬元；價格穩定一段時間的鋼筋，去年每噸也大漲4,500元、漲幅達25%，營建成本不斷墊高，建商利潤空間不斷被壓縮，小建商恐撐不住。

台北市不動產開發公會常務監事郭淑珍表示，豪宅門檻已多年未調整，如台北市高價住宅門檻為7,000萬元，但若是購買30坪大安區房屋，以每坪單價200萬元試算，光是房屋總價就達6,000萬元，再購入車位，消費者整體購屋總價就會超過7,000萬元門檻，而出現豪宅貸款成數受限問題，購屋者將面臨嚴格貸款條件，認為北市高價住宅貸款門檻限制應調高至1.2億元。

鵬程建設董事長吳武山指出，今年以來的土方之亂也是一大問題，包括工地土方去化、清運及處理緩慢，拖累工程進度，造成工地施工、工期瓶頸，尤其各縣市土方處理費與去化、處理條件不一，造成土方費用暴增，引此衍生的造價成本就多出約一成，也因為土方之亂，讓工程施工進度大幅延宕，部分工地甚至出現工期延宕約一年的窘境，更讓開發商的土建融成本拉高，營造成本不斷墊高，最終恐衝擊房價。

林廷芳表示，因土方問題未解，現在土方運費還超過預拌混凝土，運費超過原料價格，政府需要增加最終去化C點，讓土方有更多合法的去處，有助解決問題。

吳武山建議，政府可擴增最終土方去化的C點，並簡化土方暫置區，加速土方處理速度，讓全國各工地施工進度盡速恢復，也得以緩解建商成本壓力，產業秩序回復。

台北市不動產開發公會理事暨日勝生總經理劉垚凱則指出，目前中央、地方政府都更審查時間還是過長，增加利息、人工與營造成本，認為應加速行政流程，才能提高建商、民眾參與意願。