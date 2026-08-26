大立光斥資30億買台中廠地 全力衝刺CPO新事業

鏡頭大廠大立光（3008）昨（25）日公告以30.8億元購進台中南屯區土地，這是大立光今年以來第四次購進土地，面積也最大，顯見大立光為了CPO新事業，全力加速擴充腳步。

根據公告，大立光購進土地面積約6,292.14坪，建物面積約7,054.01坪，交易總金額達30.8億元，交易人為科宏工業，取得具體目的主要支應未來擴充產能需求，土地也接近大立光位於台中南屯區營運總部附近。

近日市場傳出，大立光挾自動化優勢，從零組件FA（光纖陣列）、PMLA（整合稜鏡微透鏡陣列）切入下游光纖陣列模組（FAU），預計最快明年下半年量產，與上詮（3363）、中國光通訊模組巨頭之一天孚通信並列輝達供應鏈。市場臆測，依輝達揭露的AI晶片藍圖，將有機會供貨輝達新世代AI平台Rubin Ultra。

大立光不評論市場傳聞，僅強調目前仍以發展FA為主。依據大立光董事長林恩平日前說法，預計今年第3季底試產線架設完成，最快明年中才能量產，並且進一步貢獻營收。

CPO關鍵零組件包括FA、MLA，組合起來就是FAU。據了解，大立光在CPO領域已獲台積電（2330）納入COUPE製程生態系，供應FAU產品。由於切入FAU模組，產線規劃上有承重的壓力，進出料要相當穩定，且不能震動，甚至已達微米（μm）及奈米級挑戰，儘管大立光原有廠房設計震動係數相對其他人低，已具優勢，但產線Lay out仍需要重新規劃。

此外，大立光現有的手機產線已達滿載，而CPO新業務無法和現有手機鏡頭設備完全共用，因此在現有已滿載的廠房空間下，促使大立光近日積極加大力度進行獵地，可說是與時間賽跑。

業界人士表示，大立光近期一個月內三度公告購入台中土地，三筆購入土地總金額達25.68億元，很可能就是基於客戶催促量產腳步，才會加速啟動獵地計畫，意味著大立光搶攻AI商機已逐步看見成效。