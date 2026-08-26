旅遊業兩賣點 點火第4季業績！雄獅、鳳凰等迎利多

長天期旅遊需求持續升溫，第4季市場版圖出現兩大新變化，一是美伊戰事影響逐步淡化，中東轉機樞紐航班陸續恢復，前往歐洲的航班增加；二是深度體驗需求升溫，大洋洲受惠反季避暑及航班增加，成為下一波長天期旅遊新明星。雄獅（2731）、鳳凰、旅天下及五福等旅行業者普遍看旺第4季歐洲及大洋洲旅遊市場。

雄獅旅遊通路暨美加紐澳總經理賴一青表示，疫後旅遊不再只是「到過哪裡」，而是更重視旅遊目的、體驗深度及舒適度。看好歐洲、極光及大洋洲等長天期產品需求升溫，目前歐洲產品線營收貢獻已占雄獅總營收逾兩成，隨著暑期過後，深度型旅遊更成為市場新趨勢。

旅天下分析，中東地區航空業者航班開始恢復，航空公司提供的航班增加，有助旅行社擴大第4季歐洲團體商品與機位布局，先前受到壓抑的歐洲線長程旅遊需求可望回流，歐洲線將重新成為旅行社第4季營收與客單價的重要支柱。

從整體市場來看，雄獅、鳳凰、旅天下及五福普遍認為，下半年出境旅遊市場仍維持熱絡，航班供給增加將為長天期市場提供支撐。歐洲、極光、紐澳等產品需求目前均優於去年，顯示台灣旅客的長天期旅遊已從「一次性旅遊」轉向更常態化、主題化及高品質化。

賴一青指出，歐洲仍是雄獅長天期市場的核心，尤其冬季歐洲、極光等主題產品目前銷售表現優於去年。過去旅客可能以「一次玩很多國家」為主，如今則逐步轉向單一國家深度旅遊，透過拉長天數、減少拉車時間、增加景點停留時間，換取更完整的旅遊體驗。

值得注意的是，除了歐洲持續熱絡，澳洲、紐西蘭及北歐等過去相對小眾的市場，也逐漸受到台灣旅客關注。賴一青觀察，疫後旅客更願意拉長旅遊天數，也願意為「更少人、更深度、更有特色」的旅遊體驗付費，長天期產品因此逐步從傳統歐洲經典路線，向更具特色的區域延伸。

賴一青認為，長天期旅遊市場的下一個明星商品可能是澳洲及紐西蘭。以台灣為起點，澳洲是最近的長天期目的地之一，飛行時間約八小時，且澳洲東岸與台灣時差僅二至三小時；澳洲西岸甚至與台灣沒有時差，對希望前往長天期目的地、又不希望承受長時間時差調整的旅客而言，具有相當吸引力。

國內的旅行社業者也普遍認為，疫後消費者對旅遊價值的認知已經改變，從疫情前「以價制量」，轉向「為體驗買單」。例如滑雪、極光、登山等主題型旅遊，旅客購買的已不是單純前往某個城市，而是特定季節、特定活動的完整體驗，因此願付價格也相對提高。