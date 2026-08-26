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中華電打造樂齡數位守護網

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
中華電信結合AI科技，深化ESG永續行動。中華電信／提供
中華電信結合AI科技，深化ESG永續行動。中華電信／提供

台灣已於2025年邁入超高齡社會，長者享受數位科技便利的同時，也面臨操作介面使用困難、詐騙威脅與偏鄉醫療不足等挑戰。中華電信（2412）以「Tech4Good 科技向善」為核心，整合電信網路、AI防詐、實體門市、志工服務與遠距照護，打造「樂齡數位安全守護網」，從數位近用、數位賦能、數位安全及照護韌性四大面向，陪伴長者安心走進數位生活。

中華電信表示，以實體門市結合志工陪伴，降低長者數位門檻；AI防詐前移網路端，從源頭守護高齡數位安全；更以AI遠距醫療及在宅急症照護，提升偏鄉醫療韌性。

為縮短數位落差，結合實體門市與企業志工深入社區，透過陪伴與情境式教學，協助長者學習智慧型手機、防詐辨識及數位生活服務。目前已辦理逾400場活動，服務近1萬人次，累計1,938位學員參與，志工投入超過1.1萬小時，讓門市成為長者接觸數位生活的安心入口。

面對高齡者日益嚴峻的詐騙風險，中華電信運用AI與大數據分析，在網路端主動偵測並攔阻詐騙風險，建立從預警、攔阻到宣導的防護機制。2025年全年攔阻詐騙相關威脅逾76億次，今年前五月已逾102億次，將安全防線前移至電信網路，降低長者因資訊落差而受騙的風險。

中華電信同時關心偏鄉照護，推動遠距醫療及在宅急症照護平台，串聯醫療院所、照護團隊與生理量測設備，目前已導入全台超過80家醫療院所，累積服務超過2,000位病患，並超過3,400次遠距視訊會診，讓醫療服務從院內延伸至家庭與社區，提升醫療可近性與照護效率。

中華電信強調，「樂齡數位安全守護網」不只是公益方案，更是企業核心能力與社會責任的結合。未來將持續擴大門市、社區與偏鄉服務，深化AI防詐與遠距照護應用，攜手地方政府、醫療院所及社福團體，讓AI成為推動數位平權與健康福祉的力量，陪伴長者共享安全、便利且有溫度的數位生活。

中華電 數位 長者

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