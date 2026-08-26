聽新聞
0:00 / 0:00

長榮航揪伴 推「綠運輸計畫」

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
長榮航空總經理孫嘉明昨天表示，此次合作不僅展現跨產業合作的力量，也證明當企業需求與產業資源相互串聯時，將能加速永續航空燃油市場發展。記者杜建重／攝影
長榮航空總經理孫嘉明昨天表示，此次合作不僅展現跨產業合作的力量，也證明當企業需求與產業資源相互串聯時，將能加速永續航空燃油市場發展。記者杜建重／攝影

長榮航空（2618）昨（25）日與全球貨運代理商AIT Worldwide Logistics（簡稱AIT）正式簽署協議，攜手推動「綠運輸計畫」。航班使用永續航空燃油（SAF），首年將助力企業客戶微軟（Microsoft）1.5萬噸範疇三 (Scope 3)減碳環境效益。

此次合作由長榮航空永續長劉嘉文與AIT策略長Greg Weigel代表簽署，民航局局長何淑萍、長榮航空總經理孫嘉明、美國在台協會商務組副組長高宇文、台塑石化總經理林克彥、AIT全球營運執行副總裁Ryan Carter，以及台灣微軟公共暨法律事務部總經理施立成共同見證，串聯航空、能源、物流及科技產業，建立完整SAF價值鏈。

長榮航空總經理孫嘉明表示，航空業淨零轉型需要航空公司、燃油供應商、物流業者及企業客戶共同投入。此次合作不僅展現跨產業合作力量，也證明當企業需求與產業資源相互串聯，就能加速永續航空燃油市場發展。長榮航空期待攜手更多夥伴，推動低碳航空運輸成為全球供應鏈新常態。

AIT策略長Greg Weigel表示，AIT每年自台灣運送大量高價值航空貨物，長榮航空一直是支持AIT區域快速成長的重要合作夥伴。此次攜手重要客戶微軟、核心合作航空公司長榮航空，以及台灣在地SAF供應商台塑石化，希望透過跨產業合作展現SAF減碳效益，帶動市場發展，並鼓勵亞太地區更多航空公司、燃油供應商、貨運代理商及企業客戶共同參與。

台塑石化總經理林克彥表示，全球面臨氣候變遷及極端氣候挑戰，從航空產業來看，減碳已不是單一企業可以完成的任務，SAF大規模推廣面臨關鍵的成本課題，長榮航空此次攜手微軟、AIT及台塑石化，是把企業減碳需求轉化為實際行動的做法，透過各方共同投入，才能讓減碳真正形成規模。「減碳要大家一起做，才能水到渠成」，未來希望讓搭乘長榮航空、使用相關運輸服務的消費者，都能更有感地參與減碳。

長榮航 航班 微軟 民航局

延伸閱讀

長榮航空「綠運輸計畫」跨產業合作 首年創造1.5萬噸減碳環境效益

長榮航攜AIT、台塑石化推綠運輸 首年助微軟減碳1.5萬噸

長榮航攜手貨運代理商 AIT、台塑石化推低碳運輸 首年1.5萬噸減碳效益

別讓中小企碳焦慮拖垮臺灣供應鏈

相關新聞

台壽樂齡友善飲食調查：孤獨飲食環境 老化新挑戰

中信金控子公司台灣人壽攜手遠見天下50+發布「樂齡友善飲食調查」，聚焦超高齡社會的飲食與健康議題。調查發現，50.4%樂齡族坦言「一個人吃飯就會隨便吃」，高達82%認為外食不友善，顯示孤食與飲食環境已成為健康老化的新挑戰。

中信樂活打造全台第一座校園養生村 國際影星也心動

退休後想要有伴吃飯、維持社交生活，融合「居住、學習、社群交流與生活支持」的校園養生村，成為新選項，客製化健康餐點也成為樂齡族入住養生村的首選服務，連國際影星湯蘭花都大為心動。

旅遊業兩賣點 點火第4季業績！雄獅、鳳凰等迎利多

長天期旅遊需求持續升溫，第4季市場版圖出現兩大新變化，一是美伊戰事影響逐步淡化，中東轉機樞紐航班陸續恢復，前往歐洲的航班增加；二是深度體驗需求升溫，大洋洲受惠反季避暑及航班增加，成為下一波長天期旅遊新明星。雄獅、鳳凰、旅天下及五福等旅行業者普遍看旺第4季歐洲及大洋洲旅遊市場。

國旅補助 最高6,700元

為促進國旅，觀光署昨（25）日公布「觀光雙輪驅動方案」細節，將投入33.3億元預算，共規劃九項獎助措施，預估可帶動440萬人次參與、創造約374億元觀光產值。疊加各項優惠後，最高可享6,700元優惠。

受惠AI需求強勁 工業、製造業生產連29紅！經部：後市可期

經濟部昨（25）日表示，受惠AI、高效能運算及雲端資料服務等應用需求持續強勁，7月工業生產指數145.24、製造業生產指數147.65，雙創歷年單月新高，年增率分別達25.61%、26.89%，皆呈連29紅，後市仍可期。

中華電打造樂齡數位守護網

台灣已於2025年邁入超高齡社會，長者享受數位科技便利的同時，也面臨操作介面使用困難、詐騙威脅與偏鄉醫療不足等挑戰。中華電信以「Tech4Good 科技向善」為核心，整合電信網路、AI防詐、實體門市、志工服務與遠距照護，打造「樂齡數位安全守護網」，從數位近用、數位賦能、數位安全及照護韌性四大面向，陪伴長者安心走進數位生活。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。