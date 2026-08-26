長榮航揪伴 推「綠運輸計畫」

長榮航空（2618）昨（25）日與全球貨運代理商AIT Worldwide Logistics（簡稱AIT）正式簽署協議，攜手推動「綠運輸計畫」。航班使用永續航空燃油（SAF），首年將助力企業客戶微軟（Microsoft）1.5萬噸範疇三 (Scope 3)減碳環境效益。

此次合作由長榮航空永續長劉嘉文與AIT策略長Greg Weigel代表簽署，民航局局長何淑萍、長榮航空總經理孫嘉明、美國在台協會商務組副組長高宇文、台塑石化總經理林克彥、AIT全球營運執行副總裁Ryan Carter，以及台灣微軟公共暨法律事務部總經理施立成共同見證，串聯航空、能源、物流及科技產業，建立完整SAF價值鏈。

長榮航空總經理孫嘉明表示，航空業淨零轉型需要航空公司、燃油供應商、物流業者及企業客戶共同投入。此次合作不僅展現跨產業合作力量，也證明當企業需求與產業資源相互串聯，就能加速永續航空燃油市場發展。長榮航空期待攜手更多夥伴，推動低碳航空運輸成為全球供應鏈新常態。

AIT策略長Greg Weigel表示，AIT每年自台灣運送大量高價值航空貨物，長榮航空一直是支持AIT區域快速成長的重要合作夥伴。此次攜手重要客戶微軟、核心合作航空公司長榮航空，以及台灣在地SAF供應商台塑石化，希望透過跨產業合作展現SAF減碳效益，帶動市場發展，並鼓勵亞太地區更多航空公司、燃油供應商、貨運代理商及企業客戶共同參與。

台塑石化總經理林克彥表示，全球面臨氣候變遷及極端氣候挑戰，從航空產業來看，減碳已不是單一企業可以完成的任務，SAF大規模推廣面臨關鍵的成本課題，長榮航空此次攜手微軟、AIT及台塑石化，是把企業減碳需求轉化為實際行動的做法，透過各方共同投入，才能讓減碳真正形成規模。「減碳要大家一起做，才能水到渠成」，未來希望讓搭乘長榮航空、使用相關運輸服務的消費者，都能更有感地參與減碳。