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國旅補助 最高6,700元

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

為促進國旅觀光署昨（25）日公布「觀光雙輪驅動方案」細節，將投入33.3億元預算，共規劃九項獎助措施，預估可帶動440萬人次參與、創造約374億元觀光產值。疊加各項優惠後，最高可享6,700元優惠。

立法院三讀今年度總預算後，國旅補助開跑，觀光署表示，目前已有約2,000家觀光旅館及一般旅館、5,000家民宿參與，合計約7,000家合法旅宿加入方案。

觀光署表示，觀光雙輪驅動方案分為「平日國旅優惠」及「強化國際觀光動能」兩大方向。其中，平日國旅優惠包括平日住宿、生日券、遊樂園留宿、公司員工國內旅遊獎助及Taiwan PASS雙省方案等五項措施，可依規定互相搭配使用。

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