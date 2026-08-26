國旅補助 最高6,700元

長天期旅遊需求持續升溫，第4季市場版圖出現兩大新變化，一是美伊戰事影響逐步淡化，中東轉機樞紐航班陸續恢復，前往歐洲的航班增加；二是深度體驗需求升溫，大洋洲受惠反季避暑及航班增加，成為下一波長天期旅遊新明星。雄獅、鳳凰、旅天下及五福等旅行業者普遍看旺第4季歐洲及大洋洲旅遊市場。

2026-08-26 00:51