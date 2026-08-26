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營建土方問題未解 愈來愈亂

經濟日報／ 記者朱曼寧陳美玲／台北報導

營建土方問題未解，且愈來愈亂。建商指出，中央雖然已要求地方盤點土方收容量並回報，但盤點數字不等於工地找得到合法去處；各縣市收受標準、運輸規定、處理價格及行政程序不同，部分工地「有錢也找不到地方倒」，開挖工程被迫停擺。

業界指出，部分地區土方去化費用每立方公尺已達4,200至4,300元，高於每立方公尺約3,400至3,500元的預拌混凝土價格，且付費後仍不保證可以順利收受。土方從工程副產品，變成比建材更棘手的「成本黑洞」。

各縣市地方標準不同，也造成土方跨區流動受阻。有縣市願意收受，鄰近地區卻因為運輸路線、車輛管理或處理資格不同而無法銜接；都會區本身缺乏最終處置空間，只能向外縣市尋找去處，推高運費並增加道路負荷。

建商呼籲，中央應建立全台土方供需平台，統一土質分類及收受規範，開放跨縣市媒合，並由單一部會統籌合法去化場所。若各縣市繼續各吹各的調，土方亂象將由工程端擴散至完工、交屋與資金鏈，成為房市下一個未爆彈。

建商表示，土方問題牽涉國土、環境、交通及地方政府等多個權責單位，中央掌握各地可容納數量後，仍欠缺跨縣市調度及統一執行機制。部分縣市即使宣布增加收容量或調降費用，實際可進場的時間、土質條件及運輸距離仍受到限制，業者往往看得到容量，卻送不進去。

土方 工地 建商

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