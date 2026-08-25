台中高鐵門戶重大建設加速成形 新案《精晨 Life Show》逆勢順銷七成

預售市場買氣回歸理性，消費者購屋態度也從過去追價，轉向更重視地段、產品與區域長期發展性。位於台中南屯的精晨建設新案「精晨 Life Show」，自農曆年後公開至今已銷售七成，成為近期高鐵門戶特區少數逆勢突圍的代表個案，也反映在房市盤整階段，市場資金正逐漸向具備重大建設與長期發展潛力的核心區域集中。

業界分析，「精晨 Life Show」的市場表現並非單靠短期房市熱度，而是來自「產品力」與「區域發展力」的雙重支撐。

建案規劃區域少見的3+1房產品，回應現代家庭對書房、工作空間、親子空間等多元使用需求，並導入AI智慧管家系統；同時攜手世界麵包冠軍吳寶春、華剛茶業等品牌跨界合作，從居住空間延伸至生活品味，強化產品差異化。

而相較於單一建案條件，近期真正受到購屋族高度關注的，是「精晨 Life Show」所座落的「高鐵門戶特區」正在迎來新一波城市發展。

精晨建設總經理曾晨珀指出，高鐵門戶特區並非單純依附高鐵站發展的住宅區域，而是台中市長期城市布局的重要一環。

市府相關都市計畫資料指出，高鐵門戶具有重要交通節點及高鐵特定區延伸腹地的角色，為創造區域層級服務新核心、因應未來城市發展需求，已將高鐵門戶納為市府重大建設之一，並定位為高鐵車站發展腹地與核心發展區，導入商務、會展、物流、休閒娛樂等多元城市機能。

這也意味著，高鐵門戶特區未來的角色，不只是「搭高鐵方便」，而是從交通節點，逐步升級為中台灣新的商業與生活核心。

最具指標性的建設，即是高鐵台中站旁的「D-ONE第一大天地」。該案總投資逾260億元，結合大型百貨購物中心、國際觀光飯店、A級商辦、會展中心、影城及娛樂機能，未來可望創造約1萬8,000個就業機會。其商業量體約為台中新光三越加上大遠百的1.6倍，將成為全台規模最大的國際百貨購物中心之一。

市場人士認為，D-ONE第一大天地完工營運後，對區域最大的改變，將不只是增加一座百貨，而是重新改變高鐵站區的人流結構。未來前往高鐵門戶特區的人，不再只有搭車、轉乘的通勤旅客，更將增加購物、娛樂、觀光、會展、商務與就業人口；從「經過高鐵」進一步轉變為「專程來到高鐵」，人流停留時間與消費活動都可望同步增加。

換言之，高鐵站所創造的是流動人口，而大型商業建設帶來的，則是「停留人口」與「生活人口」。當交通、商業、辦公、住宅與休閒機能逐步聚集，區域發展模式也將從過去的交通轉運節點，從交通樞紐進一步升級為人流、商業與生活機能匯聚的城市新核心。

為因應未來大型開發帶來的人車流，周邊交通建設亦正同步補強。台中市府目前正推動高鐵特區整體交通規劃，包括研議國道一號新增交流道銜接高鐵特區、爭取台74線匝道拓寬及增設匝道、新闢聯外道路等。

另一方面，建國北路拓寬第二期工程也於2026年啟動，完工後將進一步串聯台中火車站至烏日高鐵站交通動線。

「大型商場帶來人流，交通路網則負責將人流導入城市。」曾晨珀說，隨著一條條道路逐步串聯、區域交通瓶頸持續改善，高鐵門戶特區與台中既有市區的距離感也將進一步縮短。當交通建設、商業投資與生活機能同時成熟，所帶來的不只是區域繁榮，更有望成為住宅與土地價值長期發展的重要支撐。

土地市場的變化，也已提前反映大型開發商對區域前景的期待。近期位於D-ONE第一大天地對面的烏日區新高鐵段47地號、約2,725坪土地，以總價不低於35億元、每坪不低於128萬元成交，刷新高鐵特區土地單價紀錄，市場傳出買方為寶佳相關人士。

在整體房市推案明顯降溫之際，大型資金仍選擇進場布局高鐵特區，也讓區域未來發展受到市場高度關注。

除了區域發展願景，《精晨 Life Show》也持續從「入住之後的生活」深化產品價值。此次更攜手源自義大利、擁有超過60年品牌歷史的國際家具品牌NATUZZI，將義式家具美學與舒適體驗正式導入住宅專案。

隨著住宅市場逐漸回歸自住與長期使用需求，消費者對住宅價值的判斷也更加細緻。除了地段、建築硬體與智慧科技之外，家具品質、空間氛圍，以及真正入住後每天接觸到的生活體驗，都成為住宅產品不可忽略的一環。

過去家具在建案中多半停留於樣品屋展示，購屋者真正入住時，往往仍須重新丈量、選品、搭配與協調風格；此次《精晨 Life Show》與NATUZZI合作，則進一步將義大利家具品牌從「展示」帶進「實際生活」。

而依不同戶型規劃，購屋者可取得相對應規格的NATUZZI沙發，方案價值最高約15萬元；若希望選擇不同款式或更高規格產品，也可前往NATUZZI門市實際體驗，再透過補足差額方式彈性升級。

曾晨珀表示，希望透過建築品牌與家具品牌的專業分工，讓購屋者既能享有整合式居住方案的便利，也保留依照家庭需求與個人品味自由選擇的空間。

他說，從AI智慧住宅、3+1房空間規劃，到吳寶春、華剛茶業及NATUZZI等不同領域品牌合作，「精晨Life Show」所呈現的，不只是住宅硬體規格競爭，而是試圖將「生活方式」本身納入產品設計。

房地產市場人士分析，當市場從追價階段回歸基本面，購屋者真正願意買單的，將是能同時回答兩個問題的住宅：「現在住得好不好？」以及「十年後，這個地段還有沒有發展？」

高鐵門戶特區目前正處於重大建設逐步落地、交通路網持續成形、商業機能即將全面升級的關鍵階段。隨著D-ONE第一大天地完工營運、聯外路網逐步完善，以及更多企業與大型開發商進場布局，一個以三鐵共構為核心，結合商業、辦公、休閒與居住機能的新城市核心正逐漸成形。

「精晨 Life Show」公開至今銷售七成，不僅反映產品規劃受到市場肯定，更映照購屋族對高鐵門戶特區長期發展的提前布局。當城市建設從藍圖走向落地，高鐵門戶特區下一階段，或許已不再只是「未來值得期待」，而是城市價值正在逐步實現。

精晨建設總經理曾晨珀表示，「精晨Life Show」座落的高鐵門戶特區，正在迎來新一波城市發展。記者宋健生／攝影